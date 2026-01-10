Με το δεξί οι Παίδες της ΝΕΠ – Φωτογραφίες

Η Παιδική ομάδα πόλο της ΝΕΠ νίκησε στο κολυμβητήριο «Α. Πεπανός» τον Ολυμπιακό στο ξεκίνημα των υποχρεώσεών της στο αντίστοιχο Πανελλήνιο πρωτάθλημα.

Με το δεξί οι Παίδες της ΝΕΠ - Φωτογραφίες Οδηγίες από τον προπονητή της ΝΕΠ Θανάση Κοντάκο
10 Ιαν. 2026 20:02
Pelop News

Η ΝΕΠ νίκησε με 18-13 τον Ολυμπιακό στην πρεμιέρα του Πανελληνίου Παιδικού πρωταθλήματος πόλο. Τα 8λεπτα: 6-2, 4-4, 5-3, 3-4. Τα γκολ της ΝΕΠ: Παπανίκος 1, Γιαουπάι 4, Σακαρελης 3, Γιαννόπουλος 1, Καλύβας 2, Γαλάνης 1, Αβράμης 6.
Πριν την έναρξη των αγώνων, ο προπονητή των «δελφινιών» Θανάσης Κοντάκος δήλωσε τα εξής για τις αναμετρήσεις: «Η α΄ φάση του πρωταθλήματος, μας βρίσκει με αρκετές απουσίες λόγω ιώσεων και τραυματισμών. Παρόλα αυτά, το συγκρότημά μας θα πρέπει να δείξει ένα ανταγωνιστικό πρόσωπο απέναντι στις πολύ καλές ομάδες που θα βρει απέναντι του, όπως ο Ολυμπιακός, ο ΝΟ Βουλιαγμένης και ο ΝΟΠ. Εχουμε κάνει μια αρκετά καλή προετοιμασία. Δεν χρειάζεται να υπάρχει άγχος, μιας και όλες οι ομάδες που τερματίσαμε στο φάιναλ-8 την προηγούμενη σεζόν, περνάμε στην επόμενη φάση βάσει των νέων κανονισμών της Ομοσπονδίας. Θέλουμε, όμως, την καλύτερη δυνατή κατάταξη για να έχουμε όσο γίνεται πιο εύκολη κλήρωση στη β΄ φάση».
Ο Θανάσης Κοντάκος στηρίζεται στους εξής πολίστες: Ιωάννης Αβράμης, Μιχάλης Κούρτης, Γιώργος Καρλέτσης, Νάσος Γιαννόπουλος, Κωνσταντίνος Τζελετόπουλος, Κωνσταντίνος Γαλάνης, Ανδρέας Γιαουπάι, Δημοσθένης Μητρόπουλος, Μάριος Κάνδυλας, Ιωακείμ Κάνδυλας, Γιώργος Νταβλούρος, Δημήτρης Παπανίκος, Παναγιώτης Καλύβας, Εκτορας Γιουρούκος, Αλέξανδρος Σταματακόπουλος.
Θυμίζουμε το αγωνιστικό πρόγραμμα της ΝΕΠ:
ΣΑΒΒΑΤΟ 10/1: ΝΕΠ-Ολυμπιακός (12.30), ΝΕΠ-ΝΟ Βουλιαγμένης (20.30).
ΚΥΡΙΑΚΗ 11/1: ΝΕΠ-ΝΟΠ (11.00).

