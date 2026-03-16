Με το μυαλό στη Μπέτις και στην πρόκριση

Ενα εικοσιτετράωρο μετά τη γκέλα με τον Παναιτωλικό στη Λεωφόρο (0-0), ο Παναθηναϊκός καλείται να αφήσει πίσω του το «στραβοπάτημα» με τους Αγρινιώτες και να στρέψει το βλέμμα του στον «τελικό» με τη Ρεάλ Μπέτις.

Οι «πράσινοι», έχοντας το προβάδισμα πρόκρισης μετά τη νίκη τους με 1-0 στο ΟΑΚΑ την περασμένη Πέμπτη, ταξιδεύουν στην Ανδαλουσία με στόχο να υπερασπιστούν το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα και να κάνουν το επόμενο βήμα στη διοργάνωση. Το σύνολο του Ράφα Μπενίτεθ γνωρίζει πως το έργο του δεν θα είναι εύκολο απέναντι σε μία ποιοτική ισπανική ομάδα που θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί την έδρα της και να ανατρέψει τα δεδομένα.

Παρά την απογοήτευση που άφησε η χθεσινή ισοπαλία, στο «τριφύλλι» επικρατεί η πεποίθηση πως η ευρωπαϊκή πρόκληση αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία για διάκριση. Οι «πράσινοι» καλούνται να παρουσιαστούν συγκεντρωμένοι, να διαχειριστούν σωστά τον ρυθμό της αναμέτρησης και να εκμεταλλευτούν τις στιγμές που θα δημιουργήσουν, προκειμένου να σφραγίσουν την πρόκριση.

Το ματς αναμένεται να κριθεί στις λεπτομέρειες, με τον Παναθηναϊκό να επιδιώκει μια εμφάνιση που θα συνδυάζει συμπαγή άμυνα και αποτελεσματικότητα στις ευκαιρίες που θα του δοθούν στην επίθεση, στοιχεία απαραίτητα για να φύγει από την Ισπανία με το εισιτήριο της πρόκρισης.

