Με το μυαλό στη Μπέτις και στην πρόκριση

Ο σπουδαστής Αθλητικής Δημοσιογραφίας του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 Πάτρας Ιάσονας Κοτσώνης μοιράζεται μαζί μας στις σκέψεις του για τη ρεβάνς του Παναθηναϊκού με τη Μπέτις.

16 Μαρ. 2026 18:05
Pelop News

Ενα εικοσιτετράωρο μετά τη γκέλα με τον Παναιτωλικό στη Λεωφόρο (0-0), ο Παναθηναϊκός καλείται να αφήσει πίσω του το «στραβοπάτημα» με τους Αγρινιώτες και να στρέψει το βλέμμα του στον «τελικό» με τη Ρεάλ Μπέτις.
Οι «πράσινοι», έχοντας το προβάδισμα πρόκρισης μετά τη νίκη τους με 1-0 στο ΟΑΚΑ την περασμένη Πέμπτη, ταξιδεύουν στην Ανδαλουσία με στόχο να υπερασπιστούν το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα και να κάνουν το επόμενο βήμα στη διοργάνωση. Το σύνολο του Ράφα Μπενίτεθ γνωρίζει πως το έργο του δεν θα είναι εύκολο απέναντι σε μία ποιοτική ισπανική ομάδα που θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί την έδρα της και να ανατρέψει τα δεδομένα.
Παρά την απογοήτευση που άφησε η χθεσινή ισοπαλία, στο «τριφύλλι» επικρατεί η πεποίθηση πως η ευρωπαϊκή πρόκληση αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία για διάκριση. Οι «πράσινοι» καλούνται να παρουσιαστούν συγκεντρωμένοι, να διαχειριστούν σωστά τον ρυθμό της αναμέτρησης και να εκμεταλλευτούν τις στιγμές που θα δημιουργήσουν, προκειμένου να σφραγίσουν την πρόκριση.
Το ματς αναμένεται να κριθεί στις λεπτομέρειες, με τον Παναθηναϊκό να επιδιώκει μια εμφάνιση που θα συνδυάζει συμπαγή άμυνα και αποτελεσματικότητα στις ευκαιρίες που θα του δοθούν στην επίθεση, στοιχεία απαραίτητα για να φύγει από την Ισπανία με το εισιτήριο της πρόκρισης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:00 Ο Αραξος στο επίκεντρο ερώτησης του ΚΚΕ – Το δημοσίευμα της «Π» για μετασταθμεύσεις πυρηνικών μαχητικών
18:52 Καστελόριζο: Βούλιαξε σκάφος της Frontex στο οποίο επέβαινε η Εσθονή πρέσβης!
18:47 «Είμαστε ομάδα μαχητών, να διεκδικήσουμε τις πιθανότητές μας για την άνοδο»
18:37 Έκαιγε χόρτα, του επιβλήθηκε πρόστιμο 687,5 ευρώ
18:27 Παναγόπουλος: «Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα»
18:17 Δήμαρχος βρέθηκε νεκρός στη Γαλλία
18:08 Δήμος Πατρέων: Ερώτηση της Σιώρου για την οδό Κανακάρη
18:05 Με το μυαλό στη Μπέτις και στην πρόκριση
18:00 Το εγκεφαλικό απαιτεί καταρτισμένο γιατρό – Γιατί υπάρχουν αντιδράσεις για τη θέσπιση εξειδίκευσης
17:57 Με άνοδο έκλεισε το Χρηματιστήριο της Αθήνας
17:53 Θεσσαλονίκη: Νέα στοιχεία για τη δολοφονία του 20χρονου
17:43 «Στεναχωριέμαι σαν δάσκαλος και πατέρας. Ντρέπομαι που χάνουμε αυτά τα παιδιά» η φωτογραφία και η συγκλονιστική μαρτυρία για τον αδικοχαμένο Κλεομένη
17:39 Οι γυναίκες του ΝΟΠ τεστάρουν δυνάμεις με τον ισχυρό Ολυμπιακό
17:36 Γιατί προφυλακίστηκε ο 58χρονος Πολωνός που κατηγορείται για κατασκοπεία στη Σούδα, τι υποστήριξε στην απολογία του
17:29 Ο Ερμής συνεχίζει να βάζει βάσεις για το μέλλον
17:21 Τραμπ: «Ο πόλεμος δεν θα έχει διάρκεια, οι τιμές θα πέσουν σαν πέτρα»
17:15 Πρόστιμο μαμούθ στην Τσέλσι από την Premier League, 10 εκατ. λιρών και απαγόρευση μεταγραφών με αναστολή
17:07 Εβδομάδα Ποίησης στο Πολύεδρο, δείτε το πρόγραμμα
17:00 Με ακίνητα αξίας 17 δις. € οι Αχαιοί – Λιγότεροι ιδιοκτήτες, ακριβότερα σπίτια
16:54 Axios: «Ο πόλεμος μπορεί να κρατήσει ως τον Σεπτέμβριο»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ