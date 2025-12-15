Με τον «Καραγκιόζη στο σπίτι της Κοκκόνας» ξεκίνησαν οι Χριστουγεννιάτικες παραστάσεις θεάτρου Σκιών

Συνέχεια το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου με τον «Καραγκιόζι και το σκανταλιάρικο ξωτικό» – Αναλυτικό πρόγραμμα

 

15 Δεκ. 2025 13:36
Pelop News

Οι παραστάσεις θεάτρου Σκιών έχουν φέτος τη δική τους ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Δήμος της Πάτρας.

Ο κύκλος των παραστάσεων με Χριστουγεννιάτικη θεματολογία, άνοιξε στις 6.00 το απόγευμα την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου με τον καραγκιοζοπαίχτη Αριστοτέλη  Μακρή να παρουσιάζει στο χώρο του 16ου Δημοτικού σχολείου τον «Καραγκιόζη στο σπίτι της Κοκκόνας».

Οι παραστάσεις θα συνεχιστούν στις 6.00 το απόγευμα του Σαββάτου 20 Δεκεμβρίου στο 41ο Δημοτικό σχολείο στην Εγλυκάδα, με τον Καραγκιοζοπαίχτη  Κωνσταντίνο Λαλιώτη να παρουσιάζει τον «Καραγκιόζη και το σκανταλιάρικο ξωτικό».

Η παράσταση θα επαναληφθεί την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου  στις 6.00 το απόγευμα στο 54ο Δημοτικό σχολείο (Νότιο Διαμέρισμα).

Η ενότητα θα ολοκληρωθεί  τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου με τον Καραγκιοζοπαίχτη Χρήστο Καλπουζάνη να παρουσιάζει στις 6.00 το απόγευμα στο χώρο του νέου Δημαρχείου,την παράσταση «Χριστούγεννα στο Παραπέντε».

Η είσοδος στις παραστάσεις είναι δωρεάν.

