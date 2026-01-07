Μέχρι πότε πρέπει να αντικατασταθεί το χάρτινο δίπλωμα οδήγησης

Όλοι οι κάτοχοι παλαιού τύπου χάρτινων διπλωμάτων οδήγησης στην Ελλάδα υποχρεούνται να τα αντικαταστήσουν με άδειες νέου τύπου (πλαστική κάρτα) έως τις 19 Ιανουαρίου 2033, ανεξαρτήτως ημερομηνίας έκδοσης, κατηγορίας ή κατάστασης του διπλώματος. Η προθεσμία προκύπτει από τις ευρωπαϊκές οδηγίες και αφορά το σύνολο των οδηγών.

Ειδικές προθεσμίες ανανέωσης ανά ηλικία

Οδηγοί που έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους: Η άδεια οδήγησης πρέπει να ανανεώνεται κάθε 3 χρόνια , με υποχρεωτικές ιατρικές εξετάσεις.

Οδηγοί που έχουν κλείσει τα 80 έτη: Η ανανέωση είναι υποχρεωτική κάθε 2 χρόνια, συνοδευόμενη από ιατρικές εξετάσεις.

Πότε γίνεται υποχρεωτική η αντικατάσταση νωρίτερα

Η αντικατάσταση του παλαιού διπλώματος με νέου τύπου γίνεται υποχρεωτική πριν από το 2033 σε δύο περιπτώσεις:

Όταν ο οδηγός ζητήσει την προσθήκη νέας κατηγορίας (π.χ. μοτοσικλέτα, φορτηγό, λεωφορείο). Σε αυτή την περίπτωση, η νέα κατηγορία εκδίδεται μόνο με άδεια νέου τύπου.

Όταν λήξει η ισχύς του υφιστάμενου διπλώματος (ανάλογα με την ηλικία και την κατηγορία).

Ψηφιακή άδεια οδήγησης

Τα παλιά χάρτινα διπλώματα δεν μπορούν να μεταφερθούν στο ψηφιακό πορτοφόλι της Gov.gr Wallet. Για να εμφανιστεί η άδεια οδήγησης στο κινητό και να θεωρηθεί νόμιμη χωρίς την ανάγκη φυσικού εγγράφου, απαιτείται πρώτα η έκδοση της νέας πλαστικής άδειας (τύπου πιστωτικής κάρτας). Μετά την αντικατάσταση, ο οδηγός μπορεί να την προσθέσει στο ψηφιακό πορτοφόλι και να την επιδεικνύει ηλεκτρονικά.

