Μέχρι πότε πρέπει να αντικατασταθεί το χάρτινο δίπλωμα οδήγησης

Υποχρεωτική έκδοση νέου τύπου για όλους

Μέχρι πότε πρέπει να αντικατασταθεί το χάρτινο δίπλωμα οδήγησης
07 Ιαν. 2026 10:42
Pelop News

Όλοι οι κάτοχοι παλαιού τύπου χάρτινων διπλωμάτων οδήγησης στην Ελλάδα υποχρεούνται να τα αντικαταστήσουν με άδειες νέου τύπου (πλαστική κάρτα) έως τις 19 Ιανουαρίου 2033, ανεξαρτήτως ημερομηνίας έκδοσης, κατηγορίας ή κατάστασης του διπλώματος. Η προθεσμία προκύπτει από τις ευρωπαϊκές οδηγίες και αφορά το σύνολο των οδηγών.

Ειδικές προθεσμίες ανανέωσης ανά ηλικία

  • Οδηγοί που έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους: Η άδεια οδήγησης πρέπει να ανανεώνεται κάθε 3 χρόνια, με υποχρεωτικές ιατρικές εξετάσεις.
  • Οδηγοί που έχουν κλείσει τα 80 έτη: Η ανανέωση είναι υποχρεωτική κάθε 2 χρόνια, συνοδευόμενη από ιατρικές εξετάσεις.

Πότε γίνεται υποχρεωτική η αντικατάσταση νωρίτερα

Η αντικατάσταση του παλαιού διπλώματος με νέου τύπου γίνεται υποχρεωτική πριν από το 2033 σε δύο περιπτώσεις:

  • Όταν ο οδηγός ζητήσει την προσθήκη νέας κατηγορίας (π.χ. μοτοσικλέτα, φορτηγό, λεωφορείο). Σε αυτή την περίπτωση, η νέα κατηγορία εκδίδεται μόνο με άδεια νέου τύπου.
  • Όταν λήξει η ισχύς του υφιστάμενου διπλώματος (ανάλογα με την ηλικία και την κατηγορία).

Ψηφιακή άδεια οδήγησης

Τα παλιά χάρτινα διπλώματα δεν μπορούν να μεταφερθούν στο ψηφιακό πορτοφόλι της Gov.gr Wallet. Για να εμφανιστεί η άδεια οδήγησης στο κινητό και να θεωρηθεί νόμιμη χωρίς την ανάγκη φυσικού εγγράφου, απαιτείται πρώτα η έκδοση της νέας πλαστικής άδειας (τύπου πιστωτικής κάρτας). Μετά την αντικατάσταση, ο οδηγός μπορεί να την προσθέσει στο ψηφιακό πορτοφόλι και να την επιδεικνύει ηλεκτρονικά.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:16 Καιρός: Επικίνδυνες βροχές και καταιγίδες μέχρι την Πέμπτη – Ποιες περιοχές βρίσκονται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας
13:08 Κύπρος: 45χρονος βούτηξε για τον Σταυρό, τον πήρε και έφυγε!
13:00 Λαϊκές αγορές: Λουκέτο επ΄ αόριστον – Για ποιους λόγους κινητοποιούνται οι επαγγελματίες και παραγωγοί
12:51 Σύλληψη δύο ανδρών στην Πάτρα για απόπειρα διάρρηξης διαμερίσματος
12:49 Γνώριμος διαιτητής στο παιχνίδι Παναχαϊκή – Ζάκυνθος
12:40 Πάτρα – Βία ανηλίκων δίχως τέλος: Τρεις ανήλικοι αλλοδαποί χτύπησαν δύο νεαρούς
12:32 Πάτρα: Σύσκεψη συγκάλεσε ο Δήμος για την κατάργηση των σχολικών επιτροπών
12:27 Χατζηδάκης: Εκτός δημοσιονομικού πλαισίου τα 7 από τα 27 αιτήματα των αγροτών – ΖΩΝΤΑΝΑ οι ανακοινώσεις
12:24 Στο νοσοκομείο με σοβαρό τραύμα από όπλο μετανάστης στον Έβρο
12:16 Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να λύσει τη συνεργασία του με τον Φίλιπ Μαξ
12:10 Το μεταγραφικό στο προσκήνιο για την Παναχαϊκή
12:08 Πάτρα: Την Παρασκευή οι εκδηλώσεις μνήμης για τον Νίκο Τεμπονέρα
12:00 Αγροτικές κινητοποιήσεις: Διάλογος σε σταυροδρόμι – Τι συμβαίνει στην Πάτρα
11:52 Σχολεία: Επιστροφή στις αίθουσες για μαθητές και εκπαιδευτικούς αύριο 8 Ιανουαρίου
11:43 Μητσοτάκης: Ουσιαστικό βήμα στήριξης των αγροτών η πρόταση της Κομισιόν για πόρους 45 δισ. ευρώ
11:27 Χρηματιστήριο Αθηνών: Ήπιες ανοδικές τάσεις
11:23 ΠΑΣΟΚ: Πρόταση για αγροτικό ρεύμα με «πραγματική ενεργειακή δικαιοσύνη»
11:13 Στο «μικροσκόπιο» της Τροχαίας influencer μοτοσικλετιστής για επικίνδυνες «σούζες» σε κεντρικές λεωφόρους
11:00 Είπαν τα κάλαντα για τα Θεοφάνια και έκλεψαν παπούτσια στο Χαϊδάρι
10:59 Γιατί κούτσαινε ο Μαδούρο – Μώλωπες Φλόρες: Τραυματίστηκαν ελαφρά κατά την επιχείρηση σύλληψης
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 07/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ