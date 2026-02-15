Μέχρι πότε θα είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Αίγινα
Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Αίγινα, από τις 10 Φεβρουαρίου, λόγω σοβαρής βλάβης στον υποθαλάσσιο αγωγό ύδρευσης, που εντείνει τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα υδροδότησης στο νησί.
Τα προβλήματα προϋπήρχαν από το Δεκέμβριο, ενώ ο δήμος παρέχει μπουκάλια με εμφιαλωμένο νερό στους κατοίκους, προκειμένου να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες τους.
Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα ισχύει έως και τις 11 Μαΐου 2026, καθώς, όπως αναφέρει η ανακοίνωση του δήμου, θα πρέπει «να καταστεί δυνατή η επιτάχυνση των αναγκαίων διοικητικών και χρηματοδοτικών διαδικασιών».
Σε δήλωσή του ο δήμαρχος, Γιάννης Ζορμπάς, ανέφερε πως η δημοτική Αρχή προχωρά «στην εξασφάλιση καθημερινής μεταφοράς 1.000 τόνων πόσιμου νερού, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη κάλυψη των αναγκών των κατοίκων», με το πρόβλημα της υδροδότησης στο νησί να έχει αναστατώσει τους κατοίκους.
