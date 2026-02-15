Μέχρι πότε θα είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Αίγινα

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Αίγινα, από τις 10 Φεβρουαρίου, λόγω σοβαρής βλάβης στον υποθαλάσσιο αγωγό ύδρευσης, που εντείνει τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα υδροδότησης στο νησί.

Τα προβλήματα προϋπήρχαν από το Δεκέμβριο, ενώ ο δήμος παρέχει μπουκάλια με εμφιαλωμένο νερό στους κατοίκους, προκειμένου να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες τους.

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα ισχύει έως και τις 11 Μαΐου 2026, καθώς, όπως αναφέρει η ανακοίνωση του δήμου, θα πρέπει «να καταστεί δυνατή η επιτάχυνση των αναγκαίων διοικητικών και χρηματοδοτικών διαδικασιών».

Σε δήλωσή του ο δήμαρχος, Γιάννης Ζορμπάς, ανέφερε πως η δημοτική Αρχή προχωρά «στην εξασφάλιση καθημερινής μεταφοράς 1.000 τόνων πόσιμου νερού, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη κάλυψη των αναγκών των κατοίκων», με το πρόβλημα της υδροδότησης στο νησί να έχει αναστατώσει τους κατοίκους.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



