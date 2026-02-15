Μέχρι πότε θα είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Αίγινα

Σε δήλωσή του ο δήμαρχος, Γιάννης Ζορμπάς, ανέφερε πως η δημοτική Αρχή προχωρά «στην εξασφάλιση καθημερινής μεταφοράς 1.000 τόνων πόσιμου νερού

Μέχρι πότε θα είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Αίγινα
15 Φεβ. 2026 13:42
Pelop News

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Αίγινα, από τις 10 Φεβρουαρίου, λόγω σοβαρής βλάβης στον υποθαλάσσιο αγωγό ύδρευσης, που εντείνει τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα υδροδότησης στο νησί.

Τα προβλήματα προϋπήρχαν από το Δεκέμβριο, ενώ ο δήμος παρέχει μπουκάλια με εμφιαλωμένο νερό στους κατοίκους, προκειμένου να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες τους.

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα ισχύει έως και τις 11 Μαΐου 2026, καθώς, όπως αναφέρει η ανακοίνωση του δήμου, θα πρέπει «να καταστεί δυνατή η επιτάχυνση των αναγκαίων διοικητικών και χρηματοδοτικών διαδικασιών».

Σε δήλωσή του ο δήμαρχος, Γιάννης Ζορμπάς, ανέφερε πως η δημοτική Αρχή προχωρά «στην εξασφάλιση καθημερινής μεταφοράς 1.000 τόνων πόσιμου νερού, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη κάλυψη των αναγκών των κατοίκων», με το πρόβλημα της υδροδότησης στο νησί να έχει αναστατώσει τους κατοίκους.

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:30 «Το δίλημμα των εκλογών θα είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας»!
15:06 ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ: Πάλι «στην απ’ έξω» η πλευρά Δούκα
15:00 Εξάρχεια: Συνελήφθη ανώμαλος επιδειξίας επ’ αυτοφώρω
14:54 Κατάκολο: «Στρατιωτική» επιχείρηση για τον βράχο που απειλεί να ισοπεδώσει σπίτια
14:40 Γνωστός μετεωρολόγος συμβουλεύει: «Αποφύγετε τις εξόδους…»
14:21 Επίθεση Ανδρουλάκη σε Μητσοτάκη: Μετέτρεψε τη Βουλή σε πλυντήριο σκανδάλων
14:14 Θανάσης Κοντογεώργης: Να κλείνουμε τ’ αυτιά μας στην τοξικότητα των άκρων
14:07 Aδωνις και Ζωή «αρπάχτηκαν» ξανά στο Mega, στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου
14:06 Εφυγε από τη ζωή η Αννα Ψαρούδα – Μπενάκη
14:01 Κρύφτηκε η Ακρόπολη από την σκόνη…
13:54 Τέμπη: Οργή συγγενών θυμάτων για την παρουσία Κυρανάκη σε μνημόσυνο ΒΙΝΤΕΟ
13:52 Φρένο στο «δωρεάν» πάρκινγκ των «άσχετων» στα σούπερ μάρκετ!
13:42 Μέχρι πότε θα είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Αίγινα
13:40 Πάτρα: Ο καιρός δεν πτόησε τους μικρούς καρναβαλιστές – ΔΕΙΤΕ ΞΑΝΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΛΑΣΗ
13:36 Σύλληψη στην Πάτρα για απόπειρα κλοπής και κατοχή ναρκωτικών
13:25 Θλίψη στην Πάτρα για τον θάνατο της Τζένης Λιμάρ σε ηλικία 55 ετών
13:22 Οι Νεάνιδες της ΝΕΠ νίκησαν τον Ηρακλή
13:16 Kατολίσθηση στο Μαζαράκι Ηλιδας: Απειλούνται σπίτια
13:14 Νάπολη: Δύο Πατρινές για τη γλώσσα – Εκπροσώπησαν την Ελλάδα στον παγκόσμιο εορτασμό
13:13 Πήρε εξιτήριο ο «Μαζώ» και ετοιμάζεται να ριχτεί ξανά στη μάχη!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 14-15/02/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ