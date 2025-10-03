Mediobanca: Στα €30 η νέα τιμή-στόχος για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Κατά 14% αυξάνει τις εκτιμήσεις για καθαρή κερδοφορία η ιταλική τράπεζα.

03 Οκτ. 2025 12:15
Σε αναβάθμιση της τιμής-στόχου για τη μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προχώρησε η ιταλική τράπεζα Mediobanca, η οποία, σε πρόσφατο report της επισημαίνει την ισχυρή δυναμική των αποτελεσμάτων του πρώτου εξαμήνου, τα οποία τροφοδοτούν το growth story της εταιρείας. Υπενθυμίζεται ότι η Mediobanca ξεκίνησε την κάλυψη της μετοχής τον Ιούνιο του 2025.

Όπως σημειώνει, μετά την ανακοίνωση ενός ισχυρού σετ αποτελεσμάτων που ξεπέρασε τις εκτιμήσεις της αγοράς, η διοίκηση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, κατά τη χθεσινή τηλεδιάσκεψη με αναλυτές, έδωσε θετικό outlook για ισχυρή και διατηρήσιμη αύξηση σε έσοδα και κερδοφορία, καθώς και για την ανταμοιβή των μετόχων.

Ανά τομείς δραστηριότητας, στους αυτοκινητοδρόμους η κυκλοφορία αναμένεται να αυξηθεί κατά περισσότερο από 3% για το σύνολο του χαρτοφυλακίου οδικών παραχωρήσεων στο δεύτερο εξάμηνο.

O κατασκευαστικός τομέας αναμένεται να εμφανίσει εξίσου ισχυρές επιδόσεις με το πρώτο εξάμηνο, με το περιθώριο κερδών προ φόρων (EBIT) να διατηρείται άνω του 7% τα επόμενα έτη, βάσει του υφιστάμενου ανεκτέλεστου. Επίσης, αναμένεται αύξηση στο ύψος των προς διανομή μερισμάτων.

Επιπλέον, πρόσθετη δημιουργία αξίας αναμένεται από τη νέα σύμπραξη (JV) με τη Motor Oil στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς η συναλλαγή θα δημιουργήσει έναν παίκτη με ηγετική θέση στην αγορά ενέργειας, κρίσιμη μάζα, καθετοποίηση, ευελιξία και συνέργειες. Η αξία της συμμετοχής της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στο JV εκτιμάται στα 530 εκατ. ευρώ.

Τέλος, όπως ανέφερε η διοίκηση κατά το conference call αναλυτών, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, αυτή την περίοδο εξετάζονται πολλές ενδιαφέρουσες ευκαιρίες για περαιτέρω ανάπτυξη μέσω της ανάληψης νέων έργων,

Συνολικά, η Mediobanca προχωρά σε αναβάθμιση των εκτιμήσεων για τον κλάδο της κατασκευής (έσοδα +20% για το 2025 και διατηρήσιμο περιθώριο), για τους αυτοκινητοδρόμους, καθώς και για τη συναλλαγή με τη ΜΟΗ (από το 2026), καταλήγοντας σε αύξηση του EPS (κέρδη ανά μετοχή) κατά 14% σε σχέση με τις προηγούμενες εκτιμήσεις.

Η νέα τιμή στόχος ανέρχεται στα 30 ευρώ/μτχ (από 28,80 ευρώ προηγουμένως).

 
