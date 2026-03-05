Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στα Άνω Λιόσια: 12 συλλήψεις για ρευματοκλοπές και διακοπή παράνομων συνδέσεων

Το πρωί της Πέμπτης 5 Μαρτίου 2026 πραγματοποιήθηκε εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό Ρομά κοντά στο Αμαξοστάσιο Άνω Λιοσίων, με τη συμμετοχή αστυνομικών δυνάμεων, υπαλλήλων του ΔΕΔΔΗΕ και υπηρεσιών του Δήμος Φυλής.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης έγιναν 12 συλλήψεις στο πλαίσιο του αυτοφώρου για ρευματοκλοπές και πραγματοποιήθηκαν 75 διακοπές παράνομων συνδέσεων ρεύματος απευθείας στο δίκτυο της ΔΕΗ. Παράλληλα, κατασχέθηκαν και αποξηλώθηκαν 1.650 μέτρα παράνομων καλωδίων που είχαν συνδεθεί απευθείας με το δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Η επιχείρηση αποκάλυψε επίσης 53 περιπτώσεις υδροκλοπής και βεβαιώθηκαν δεκάδες παραβάσεις για τροχαίες παραβάσεις, αυθαίρετη κατάληψη δρόμων και αλόγιστη σπατάλη νερού στις περιοχές των Άνω Λιοσίων και του Ζεφύρι.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν Drone, διμοιρία της ΥΑΤ, ειδικός διαμεσολαβητής, εκπαιδευμένος αστυνομικός σκύλος, καθώς και δυνάμεις της Διεύθυνση Δυτικής Αττικής και της Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Δυτικής Αττικής, σε συνεργασία με προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ.

