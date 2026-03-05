Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στα Άνω Λιόσια: 12 συλλήψεις για ρευματοκλοπές και διακοπή παράνομων συνδέσεων

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στα Άνω Λιόσια: 12 συλλήψεις για ρευματοκλοπές και διακοπή παράνομων συνδέσεων
05 Μαρ. 2026 21:12
Pelop News

 

Το πρωί της Πέμπτης 5 Μαρτίου 2026 πραγματοποιήθηκε εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό Ρομά κοντά στο Αμαξοστάσιο Άνω Λιοσίων, με τη συμμετοχή αστυνομικών δυνάμεων, υπαλλήλων του ΔΕΔΔΗΕ και υπηρεσιών του Δήμος Φυλής.

 

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης έγιναν 12 συλλήψεις στο πλαίσιο του αυτοφώρου για ρευματοκλοπές και πραγματοποιήθηκαν 75 διακοπές παράνομων συνδέσεων ρεύματος απευθείας στο δίκτυο της ΔΕΗ. Παράλληλα, κατασχέθηκαν και αποξηλώθηκαν 1.650 μέτρα παράνομων καλωδίων που είχαν συνδεθεί απευθείας με το δίκτυο ηλεκτροδότησης.

 

Η επιχείρηση αποκάλυψε επίσης 53 περιπτώσεις υδροκλοπής και βεβαιώθηκαν δεκάδες παραβάσεις για τροχαίες παραβάσεις, αυθαίρετη κατάληψη δρόμων και αλόγιστη σπατάλη νερού στις περιοχές των Άνω Λιοσίων και του Ζεφύρι.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν Drone, διμοιρία της ΥΑΤ, ειδικός διαμεσολαβητής, εκπαιδευμένος αστυνομικός σκύλος, καθώς και δυνάμεις της Διεύθυνση Δυτικής Αττικής και της Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Δυτικής Αττικής, σε συνεργασία με προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ.

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στα Άνω Λιόσια: 12 συλλήψεις για ρευματοκλοπές και διακοπή παράνομων συνδέσεων Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στα Άνω Λιόσια: 12 συλλήψεις για ρευματοκλοπές και διακοπή παράνομων συνδέσεων Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στα Άνω Λιόσια: 12 συλλήψεις για ρευματοκλοπές και διακοπή παράνομων συνδέσεων

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:55 Έξυπνα ξυπνητήρια: Από «ανατολή» στο υπνοδωμάτιο μέχρι ηλεκτροσόκ και… πρόστιμα
22:44 Το Ισραήλ σφυροκοπά την Τεχεράνη: «Περνάμε στην επόμενη φάση της επιχείρησης» – Πυραυλικός πόλεμος σε πολλά μέτωπα
22:43 Έρχονται πρόστιμα για σχεδόν 300.000 οδηγούς: «Βροχή» ειδοποιήσεων για ανασφάλιστα οχήματα και απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας
22:31 Το μυστήριο λιβάδι των κρόκων: Εκατοντάδες χιλιάδες λουλούδια σηματοδοτούν κάθε χρόνο την άνοιξη στη βρετανική ύπαιθρο
22:23 Γρίπη: 6 νέοι θάνατοι και 140 εισαγωγές στα νοσοκομεία – Χαμηλά επίπεδα COVID-19
22:13 ΠΑΟΚ: Δύσκολα με τον Ολυμπιακό ο Γιακουμάκης – Προπονήθηκε ο Τάισον
22:01 Παντελής Τουτουντζής: Είπαμε στα παιδιά μας ότι είμαστε μία οικογένεια με δύο μπαμπάδες
21:52 Αποτράπηκε στο Κατάρ μεγάλη ιρανική επίθεση κατά αμερικανικής βάσης 10.000 στρατιωτών
21:44 16χρονη Λόρα: Παραμένει στη δομή φιλοξενίας στη Γερμανία, αρνείται επαφή με την οικογένεια
21:36 Κυριάκος Μητσοτάκης: Ενίσχυση για τους γιατρούς σε μικρά νησιά – 1.500 ευρώ επιπλέον τον μήνα
21:29 Πάτρα: Μπλοκαρισμένες μπάρες τρένου στην Παραλία – Οδηγοί περνούν με κίνδυνο
21:28 Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 38χρονος από τον Κολωνό για τον θάνατο της 31χρονης – «Δύο χαστούκια έδωσα»
21:20 Άμστερνταμ: Γιατί η άνοιξη θεωρείται η καλύτερη εποχή για να το επισκεφθείτε
21:12 Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στα Άνω Λιόσια: 12 συλλήψεις για ρευματοκλοπές και διακοπή παράνομων συνδέσεων
21:04 «Ο παππούς και η γιαγιά θέλουνε μια αγκαλιά» από την Αγγελική Μάνου
20:56 Εκκένωση περιοχών στον Λίβανο μετά από προειδοποίηση των IDF
20:48 Πεσκόφ: «Η Ρωσία δεν θα εμπλακεί στον πόλεμο»
20:40 Η βραδιά που η Κριστίνα Άπλγκεϊτ άφησε τον Μπραντ Πιτ στα MTV VMAs και έφυγε με ροκ σταρ
20:40 Ναύπλιο: Επιχείρηση διάσωσης 78χρονου Νορβηγού τουρίστα στον λόφο του Προφήτη Ηλία
20:32 Το απρόβλεπτο καρέ του Τεύκρου Σακελλαρόπουλου: Διπλωματία ή Αλάτι;
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ