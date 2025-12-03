Μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI για εξάρθρωση σπείρας εμπορίας παιδιών

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σπείρα εξανάγκαζε τους ανήλικους σε τέλεση αξιοποίνων πράξεων, με σκοπό την οικονομική τους εκμετάλλευση, 5 συλλήψεις

03 Δεκ. 2025 11:22
Pelop News

Από το πρωί σήμερα (3/12/2025) βρίσκεται σε εξέλιξη  μεγάλη αστυνομική επιχείρηση του ελληνικού FBI (Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης και Διακίνησης Ανθρώπων και Αγαθών της Δ.Α.Ο.Ε.) για την εξάρθρωση σπείρας εμπορίας ανθρώπων και δη ανηλίκων.

«Κοκτέιλ» κοκαΐνης και αλκοόλ είχε κάνει ο 29χρονος οδηγός που προκάλεσε το φρικτό τροχαίο στη Λούτσα

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σπείρα εξανάγκαζε τους ανήλικους σε τέλεση αξιοποίνων πράξεων, με σκοπό την οικονομική τους εκμετάλλευση. Ειδικότερα, ανάγκαζε τα παιδιά να πωλούν λαθραία τσιγάρα σε καταστήματα ψιλικών και μίνι μάρκετ σε περιοχές της Αττικής.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 5 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ανάμεσά τους και ο αρχηγός.

Παρέχεται, δε, προστασία σε 4 ανήλικα θύματα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
