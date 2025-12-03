«Κοκτέιλ» κοκαΐνης και αλκοόλ είχε κάνει ο 29χρονος οδηγός που προκάλεσε το φρικτό τροχαίο στη Λούτσα

Έναν συνδυασμό αλκοόλ με κοκαΐνη είχε κάνει ο 29χρονος οδηγός του Ι.Χ. αυτοκινήτου που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο στη Λούτσα, με έναν 24χρονο να χάνει τη ζωή του και την 21χρονη σύντροφό του να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.

«Έπινε ναρκωτικά συχνά και συχνά ήταν στην φάση του», μαρτυρία για το θανάσιμο τροχαίο στη Λούτσα

Ο 29χρονος οδηγείται σήμερα το μεσημέρι ενώπιον του ανακριτή με βαρύτατες κατηγορίες πλέον εναντίον του, καθώς εκτός από το αλκοτέστ που έδειξε 0,63 mg αλκοόλ ανά λίτρο αίματος, ήρθαν οι τοξικολογικές εξετάσεις να δείξουν ότι έχει κάνει και χρήση ναρκωτικών και συγκεκριμένα κοκαΐνης.

Ο 29χρονος έχει πλούσιο ποινικό παρελθόν με συλλήψεις για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών, ενώ είχε εμπλακεί σε τροχαίο ξανά το 2020 και τότε είχε βγει θετικός σε χρήση κάνναβης με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει…

