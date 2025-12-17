Μεγάλη νίκη για τους Ανδρες της ΝΕΠ με… ροπαλιά επί του Ηρακλή

Η Ανδρική ομάδα πόλο της ΝΕΠ νίκησε τον Ηρακλή στην Πάτρα με σκορ 14-12 στο παιχνίδι που ήταν σε εκκρεμότητα από την 4η αγωνιστική στο πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής Ανδρών του πόλο.

Το ευχάριστο για τη ΝΕΠ είναι ότι επανήλθε ο Γιαννακόπουλος, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό του, ενώ δεν αγωνίστηκαν ο Αλεβίζος, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων και ο Ασάντι (δεν έχει εκδοθεί ακόμη το δελτίο του).

“Ηταν μια πάρα πολύ σημαντική νίκη για τη συνέχεια. Μπορεί να μην παίξαμε τόσο καλά, όμως σημασία έχει ότι φτάσαμε στο θετικό αποτέλεσμα, αλλά και το ότι βελτιωνόμαστε από παιχνίδι σε παιχνίδι”, δήλωσε ο προπονητής της ΝΕΠ Μάκης Λυκούδης και πρόσθεσε τα εξής: “Πλέον καλούμαστε να δουλέψουμε σκληρά και την περίοδο των εορτών για να γίνουμε ακόμη καλύτεροι και να διορθώσουμε τις όποιες αδυναμίες μας. Το επόμενο παιχνίδι είναι για εμάς τελικός (σ. με την Ηλιούπολη στην Πάτρα στις 11 Ιανουαρίου) και θα προετοιμαστούμε κατάλληλα. Εχουμε πάρει μέχρι στιγμής τα αποτελέσματα που θέλαμε και συνεχίζουμε την προσπάθειά μας”.

Διαιτητές: Δασκαλοπούλου-Μάρκοβιτς. Τα 8λεπτα: 5-5, 3-2, 2-3, 4-2. Τα γκολ του Ηρακλή: Σιώπκας 1, Μπίμπλιας 2, Παυλίδης 1, Ταβακόπουλος 1, Κυριαφίνης 4, Κουγιούνης 3.

ΝΕΠ: Δραγώνας, Γιαννακόπουλος 1, Περίδης 4, Φυτάλης 1, Βέλιος 1, Καραΐσκος 4, Τσαγρής, Κωνσταντόπουλος 1, Κοτσώνης 1, Μουσας, Γουρδούπης 1, Βαλουξής, Καψοκαββάδης, Τσίπης, Αβράμης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



