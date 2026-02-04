Μεγάλο χτύπημα στην Ισπανία, η Αστυνομία συνέλαβε 51 άτομα για διακίνηση ναρκωτικών, κατασχέθηκαν 242 κιλά κοκαΐνης!

Η επιχείρηση περιλάμβανε 39 έρευνες σε σπίτια και επιχειρήσεις

04 Φεβ. 2026 18:20
Pelop News

Στην Ισπανία η Εθνική Αστυνομία συνέλαβε 51 άτομα (41 άνδρες και 10 γυναίκες) για συμμετοχή σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών, με τις συλλήψεις να πραγματοποιούνται σε επαρχίες Βαλένθια, Καστεγιόν, Μαδρίτη και Κούενκα, ενώ 17 από τους συλληφθέντες προφυλακίστηκαν.

Η επιχείρηση περιλάμβανε 39 έρευνες σε σπίτια και επιχειρήσεις, με κατάσχεση σχεδόν 242 κιλών κοκαΐνης, ηρωίνης, μαριχουάνας, χασίς και MDMA, 554.000 ευρώ σε μετρητά, 12 ράβδους χρυσού, έξι όπλα και 36 οχήματα, εκ των οποίων 11 με κρυφές θήκες.

Η έρευνα ξεκίνησε τον Απρίλιο μετά τον εντοπισμό ενός ατόμου που φέρεται να διακινούσε κοκαΐνη στη Βαλένθια. Η αστυνομία εντόπισε μια οργανωμένη δομή με διαφορετικά επίπεδα λειτουργίας, που χρησιμοποιούσε οχήματα και ακίνητα για μεταφορά και αποθήκευση των ναρκωτικών. Μέρος των ουσιών αγοράστηκε στην Πορτογαλία και στη συνέχεια διανεμήθηκε σε διάφορες περιοχές της Ισπανίας.

Σημεία αποθήκευσης βρέθηκαν σε πόλεις της Βαλένθια, όπως Burjassot, Alcàntera de Xúquer, Riba-roja de Túria και Torrent, ενώ τα οχήματα με κρυφά διαμερίσματα χρησιμοποιούνταν για μεταφορές σε Μαδρίτη και Κούενκα.

Η πρώτη μεγάλη επιχείρηση ενεργοποιήθηκε στα τέλη Νοεμβρίου, με κατάσχεση 163 κιλών κοκαΐνης, μαριχουάνας και μετρητών και τη σύλληψη επτά ατόμων. Στις αρχές του 2026, νέες επιχειρήσεις οδήγησαν στην κατάσχεση σχεδόν έξι κιλών κοκαΐνης, 233.000 ευρώ και όπλου, ενώ συνελήφθησαν 11 άτομα.

Ακολούθησαν επιχειρήσεις με κατάσχεση 68 κιλών κοκαΐνης, ηρωίνης, MDMA, μετρητών και όπλων, με 15 συλλήψεις, και τελική φάση κατά του λιανεμπορίου με 16 συλλήψεις και κατασχέσεις ναρκωτικών, χρημάτων, χρυσού και όπλου.

