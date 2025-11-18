Μεγάλο σκάνδαλο στη Γαλλία και με Vinted: Πορνογραφία μέσα από μαγιό και εσώρουχα

Οι αρχές άνοιξαν επίσημη έρευνα, μετά από υποψίες ότι χρήστες εκμεταλλεύονται τους λογαριασμούς τους για τη διαφήμιση σεξουαλικού περιεχομένου

18 Νοέ. 2025 18:06
Pelop News

Η δημοφιλής πλατφόρμα μεταπώλησης ρούχων Vinted μπαίνει στο μικροσκόπιο μετά τις Shein, AliExpress και Temu. Συγκεκριμένα οι αρχές στη Γαλλία άνοιξαν επίσημη έρευνα, μετά από υποψίες ότι χρήστες εκμεταλλεύονται τους λογαριασμούς τους για τη διαφήμιση σεξουαλικού περιεχομένου.

Αναλυτικά, άνοιξαν έρευνα εις βάρος του Vinted, της πλατφόρμας που έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο πουλάμε και αγοράζουμε μεταχειρισμένα ρούχα, μετά από καταγγελίες για έκθεση ανηλίκων σε πορνογραφικό περιεχόμενο. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, λογαριασμοί χρηστών της πλατφόρμας μεταπώλησης ρούχων, παρέπεμπαν επισκέπτες σε ιστοσελίδες πορνογραφικού περιεχομένου.

Η Σάρα Ελ-Αΐρι, Επίτροπος για τα Δικαιώματα του Παιδιού, ζήτησε από την Arcom να διερευνήσει το ζήτημα, μετά τα δημοσιεύματα που αποκάλυψαν οι γαλλικές εφημερίδες. Το μεγαλύτερο σοκ; Η Vinted, με τους 23 εκατομμύρια Γάλλους χρήστες της, δεν διαθέτει κανένα σύστημα επαλήθευσης ηλικίας – αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο έκθεσης παιδιών σε υλικό ενηλίκων με ένα απλό κλικ.

Η εταιρεία, με έδρα τη Λιθουανία, σε ανακοίνωσή της σημείωσε ότι διατηρεί πολιτική μηδενικής ανοχής απέναντι σε ανεπιθύμητες σεξουαλικές επικοινωνίες ή στην προώθηση σεξουαλικών υπηρεσιών. Η εταιρεία προσθέτει ότι διαθέτει πάνω από 23 εκατομμύρια μέλη στη Γαλλία και χρησιμοποιεί προληπτικά εργαλεία ανίχνευσης για τον εντοπισμό ύποπτων συμπεριφορών, ενώ ενθαρρύνει τους χρήστες να αναφέρουν κάθε σχετικό περιεχόμενο.

«Όπου χρειάζεται, αποκλείουμε οριστικά τους χρήστες», ανέφερε μέσω του AFP, υπογραμμίζοντας ότι αντιμετωπίζει την υπόθεση «πολύ σοβαρά».

Μετά το σκάνδαλο της Shein, η Γαλλία ερευνά Temu, AliExpress, Wish
Οι πρώτες ανησυχητικές ενδείξεις ήρθαν όταν ορισμένοι πωλητές που ανέβαζαν φωτογραφίες μαγιό ή εσωρούχων φέρονται να οδηγούσαν τους χρήστες σε προσωπικές τους σελίδες σε πλατφόρμες ενηλίκων όπως το OnlyFans. «Θηρευτές εκμεταλλεύτηκαν την πώληση συνηθισμένων ρούχων για να παραπέμπουν ανθρώπους σε πορνογραφικά sites», τόνισε η Ελ-Αΐρι.

Την ίδια στιγμή, η Γαλλία έχει εντείνει τους ελέγχους σε μεγάλες πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου όπως η Shein, μετά την εμφάνιση προϊόντων που «μοιάζουν» με παιδικές φουσκωτές κούκλες, με σκοπό τη σεξουαλική ικανοποίηση. Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, η υπόθεση Shein αποτελεί μέρος ευρύτερης έρευνας που αφορά και τις AliExpress, Temu και Wish για την πιθανή διάθεση παράνομων ή «ταπεινωτικών» προϊόντων προσβάσιμων σε ανηλίκους.

Οι υποθέσεις Shein και AliExpress διερευνώνται ειδικά για ενδεχόμενη διάδοση υλικού με χαρακτηριστικά παιδικής πορνογραφίας, και έχουν ήδη διαβιβαστεί στην ειδική Υπηρεσία Ανηλίκων στο Παρίσι. Η Shein ανακοίνωσε ότι απέσυρε παγκοσμίως όλες τις καταγγελλόμενες «sex dolls» από την πλατφόρμα της και έχει μπλοκάρει οριστικά τους λογαριασμούς πωλητών που συνδέονται με αυτά τα προϊόντα.

Οι γαλλικές αρχές προειδοποιούν ότι οι περιγραφές των αντικειμένων «δεν αφήνουν περιθώριο αμφισβήτησης» ως προς τη φύση τους.

18:06 Μεγάλο σκάνδαλο στη Γαλλία και με Vinted: Πορνογραφία μέσα από μαγιό και εσώρουχα
