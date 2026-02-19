Μεγάλο σοκ στον Ολυμπιακό με τον Μιλουτίνοφ, υπέστη κάταγμα! ΒΙΝΤΕΟ

Τραυματίστηκε στον ημιτελικό με το Μαρούσι

Μεγάλο σοκ στον Ολυμπιακό με τον Μιλουτίνοφ, υπέστη κάταγμα! ΒΙΝΤΕΟ
19 Φεβ. 2026 21:10
Pelop News

Ο Ολυμπιακός πηγαίνει στον τελικό Κυπέλλου με μία μεγάλη απώλεια. Συγκεκριμένα ο Νίκολα Μιλουτίνοφ  τέθηκε νοκ-άουτ! Ο λόγος; Τα αποτελέσματα της ακτινογραφίας του, στην οποία υποβλήθηκε έδειξε κάταγμα στον δεξιό του αντίχειρα!

Ο Ολυμπιακός χαλαρά προκρίθηκε στον τελικό και…περιμένει τον Παναθηναϊκό

Μάλιστα στη συγκεκριμένη φάση που υπέστη το κάταγμα οι διαιτητές δεν υπέδειξαν φάουλ με τον Γιώργο Μπαρτζώκα και τους συνεργάτες του να διαμαρτύρονται.

