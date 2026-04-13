Μεγάλοι χαμένοι της ήττας του Ορμπαν στην Ουγγαρία Πούτιν και Τραμπ

Κρεμλίνο και Λευκός Οίκος προβληματισμένοι από την ήττα του αγαπημένου τους «παιδιού»…

13 Απρ. 2026 14:54
Η είδηση ​​της ήττας του Βίκτορ Ορμπάν στις εκλογές της Ουγγαρίας έφερε χαμόγελα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Βίκτορ Όρμπαν αποτελεί εδώ και καιρό μια πρόκληση και μια απογοήτευση για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς έχει συχνά σταθεί εμπόδιο στην επίτευξη κρίσιμων πολιτικών στόχων για την Ένωση, συμπεριλαμβανομένου του μπλοκαρίσματος ενός δανείου προς την Ουκρανία και των πακέτων κυρώσεων που στοχεύουν τη Ρωσία.

Την ίδια στιγμή, τόσο στη Ρωσία, όσο και στις ΗΠΑ, τα κυβερνητικά επιτελεία θα πρέπει να μελετήσουν την ήττα του Όρμπαν δεδομένου ότι κατά κάποιο τρόπο τους αφορά.

Ο μεγαλύτερος χαμένος από τις εκλογές είναι η Ρωσία του Βλαντιμίρ Πούτιν, η οποία είχε βιαστικά προσλάβει τον ισχυρό μεσίτη του Κρεμλίνου Σεργκέι Κιριένκο και μια ομάδα «πολιτικών τεχνολόγων» για να βοηθήσουν τον Όρμπαν.

Υπό τον Όρμπαν, η Ουγγαρία ήταν η ισχυρότερη φωνή για το Κρεμλίνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανέστειλε τακτικά τα πακέτα βοήθειας για την Ουκρανία, εμπόδιζε τη λήψη αποφάσεων για τον πόλεμο σε γραφειοκρατικές διαδικασίες και κρατούσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ομηρία απειλώντας με ψήφους που δεν ψήφιζαν.

Ένας άλλος ηττημένος από τις ουγγρικές εκλογές είναι ο Λευκός Οίκος του Τραμπ.

Η προεκλογική επίσκεψη του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς στη Βουδαπέστη για να ενισχύσει την υποστήριξη προς τον Όρμπαν ήταν απίστευτα υποκριτική. Ο Βανς απαίτησε να τερματιστεί η ξένη ανάμειξη σε εκλογές, ενώ παράλληλα συμμετείχε ακριβώς σε αυτό.

Ο Λευκός Οίκος στη συνέχεια διπλασίασε τις προσπάθειές του, με τον Τραμπ να υπόσχεται στο Truth Social να βοηθήσει τον Όρμπαν με την «πλήρη οικονομική ισχύ των Ηνωμένων Πολιτειών».

Οι εκλογές δείχνουν επίσης ότι οι εκστρατείες εξωτερικής παρέμβασης των ΗΠΑ δεν είναι άτρωτες.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:10 Ιράν: Ανατριχιαστικό χιούμορ με τις επικείμενες παγκόσμιες αυξήσεις στα καύσιμα
17:08 Συντάξεις Μαΐου 2026: Το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών μετά το Πάσχα
17:04 Μπαίνει στα νέα γραφεία η ΔΕΕΠ Αχαϊας της ΝΔ
16:59 Κατερίνη: Επιχείρηση διάσωσης έξι σκύλων που είχαν πέσει σε ταμιευτήρα άρδευσης ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
16:52 Βουλιαγμένη: Amber Alert για αρπαγή ανήλικου από τον πατέρα του!
16:52 Αργολίδα: Από θαύμα έμειναν ζωντανοί οι επιβαίνοντες στο ΙΧ
16:36 Σουδανοί και Σομαλοί έφτασαν στην Κρήτη με πλαστικό σκάφος που είχε μηχανή
16:32 Πήρε την κάτω βόλτα ο Στέφανος Τσιτσιπάς στην κατάταξη…
16:11 Πέτερ Μαγιάρ: Ποιος είναι ο πολιτικός που γκρέμισε τον Ορμπαν
16:09 Ηράκλειο: Εικόνες καταστροφής σε χώρο με ενοικιαζόμενα οχήματα
16:03 Πόσο χρόνο αντέχει το ψητό αρνί στο ψυγείο και πόσο στην κατάψυξη
15:57 Ουγγαρία: Ξεσάλωσε στο χορό ο νέος υπουργός Υγείας της κυβέρνησης Μαγιάρ ΒΙΝΤΕΟ
15:51 Ποιοι Μητροπολίτες έρχονται την Παρασκευή στο Αίγιο για την γιορτή της Παναγίας της Τρυπητής
15:41 Ο Κυριάκος Πιερρακάκης στις συνεδριάσεις της G7 στην Ουάσιγκτον
15:41 Φωτοστιγμές από την άνοδο της Ακαδημίας των Σπορ στην Α2 Εθνική
15:35 «Ουρές» στις εθνικές οδούς στην επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα
15:34 Ελαμψαν στη λίμνη Γκάρντα οι ιστιοπλόοι του ΙΟΠ
15:28 Μαζαράκι Πηνείας: τραυμάτισαν 16χρονη με κροτίδα, στην Ανάσταση, και την έβρισαν κι από πάνω
15:24 Αγρια συμπλοκή το βράδυ του Πάσχα στο Περιστέρι μεταξύ οξύθυμων οδηγών
15:20 Μεσολόγγι: Συνελήφθη ο δράστης που μπήκε σε σπίτι Μ. Παρασκευή και άρπαξε λίρες!
