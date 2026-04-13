Μεγάλοι χαμένοι της ήττας του Ορμπαν στην Ουγγαρία Πούτιν και Τραμπ

Η είδηση ​​της ήττας του Βίκτορ Ορμπάν στις εκλογές της Ουγγαρίας έφερε χαμόγελα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Βίκτορ Όρμπαν αποτελεί εδώ και καιρό μια πρόκληση και μια απογοήτευση για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς έχει συχνά σταθεί εμπόδιο στην επίτευξη κρίσιμων πολιτικών στόχων για την Ένωση, συμπεριλαμβανομένου του μπλοκαρίσματος ενός δανείου προς την Ουκρανία και των πακέτων κυρώσεων που στοχεύουν τη Ρωσία.

Την ίδια στιγμή, τόσο στη Ρωσία, όσο και στις ΗΠΑ, τα κυβερνητικά επιτελεία θα πρέπει να μελετήσουν την ήττα του Όρμπαν δεδομένου ότι κατά κάποιο τρόπο τους αφορά.

Ο μεγαλύτερος χαμένος από τις εκλογές είναι η Ρωσία του Βλαντιμίρ Πούτιν, η οποία είχε βιαστικά προσλάβει τον ισχυρό μεσίτη του Κρεμλίνου Σεργκέι Κιριένκο και μια ομάδα «πολιτικών τεχνολόγων» για να βοηθήσουν τον Όρμπαν.

Υπό τον Όρμπαν, η Ουγγαρία ήταν η ισχυρότερη φωνή για το Κρεμλίνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανέστειλε τακτικά τα πακέτα βοήθειας για την Ουκρανία, εμπόδιζε τη λήψη αποφάσεων για τον πόλεμο σε γραφειοκρατικές διαδικασίες και κρατούσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ομηρία απειλώντας με ψήφους που δεν ψήφιζαν.

Ένας άλλος ηττημένος από τις ουγγρικές εκλογές είναι ο Λευκός Οίκος του Τραμπ.

Η προεκλογική επίσκεψη του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς στη Βουδαπέστη για να ενισχύσει την υποστήριξη προς τον Όρμπαν ήταν απίστευτα υποκριτική. Ο Βανς απαίτησε να τερματιστεί η ξένη ανάμειξη σε εκλογές, ενώ παράλληλα συμμετείχε ακριβώς σε αυτό.

Ο Λευκός Οίκος στη συνέχεια διπλασίασε τις προσπάθειές του, με τον Τραμπ να υπόσχεται στο Truth Social να βοηθήσει τον Όρμπαν με την «πλήρη οικονομική ισχύ των Ηνωμένων Πολιτειών».

Οι εκλογές δείχνουν επίσης ότι οι εκστρατείες εξωτερικής παρέμβασης των ΗΠΑ δεν είναι άτρωτες.

