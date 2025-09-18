Μεγάλος σεισμός στην Ινδονησία, προειδοποίηση για τσουνάμι

Σεισμική δόνηση με μέγεθος 6,3 βαθμούς της κλίμακας ρίχτερ και το επίκεντρό του ήταν στην Δυτική Παπούα της Ινδονησίας, σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ).

Η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων, ανέφερε το GFZ.

Σύμφωνα με τον «Οργανισμός Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας και Γεωφυσικής» της Ινδονησίας ο σεισμός είχε μέγεθος 6,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή ζημιές. Παράλληλα, υπάρχει και προειδοποίηση για τσουνάμι.

