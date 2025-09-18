Άνδρας με ματσέτα στη Γαλλία νεκρός από πυρά αστυνομικών έξω από νηπιαγωγείο

Το περιστατικό συνέβη ενώ εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι σε όλη τη χώρα διαδήλωναν εκφράζοντας την οργή τους για τις πολιτικές λιτότητας της κυβέρνησης.

18 Σεπ. 2025 21:31
Στη Γαλλία άνδρα που κρατούσε ματσέτα μπροστά από νηπιαγωγείο πυροβόλησε και σκότωσε η αστυνομία σήμερα (18.09.2025).

Ο δράστης με τη ματσέτα έπεσε νεκρός στην πόλη Λα Σεν-σιρ-Μερ στη νοτιοανατολική Γαλλία, σύμφωνα με τους εισαγγελείς.

Ο «απειλητικός» άνδρας αρνήθηκε να υπακούσει στις εντολές της αστυνομίας και κινήθηκε εναντίον τους. Εκείνοι πρώτα χρησιμοποίησαν ηλεκτροσόκ και στη συνέχεια πυροβόλησαν έξι φορές εναντίον του, δήλωσε ο εισαγγελέας Σαμουέλ Φινιέλζ.

Εξήγησε ότι στόχευσαν το κάτω μέρος του σώματός του, αλλά εκείνος υπέκυψε στα τραύματά του επί τόπου.

Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν τις 5 το απόγευμα κοντά σε νηπιαγωγείο, σύμφωνα με αστυνομική πηγή.

«Φαίνεται ότι τα παιδιά απειλήθηκαν», είπε ο Φινιέλζ, προσθέτοντας ότι κανείς δεν τραυματίστηκε.

Είχε «λάμα μήκους αρκετών δεκάδων εκατοστών»
Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο είδαν τον άνδρα να κρατάει ένα όπλο που έμοιαζε με ματσέτα «με λάμα μήκους αρκετών δεκάδων εκατοστών», όπως ανέφερε.

Του έδωσαν εντολή «να ρίξει το όπλο στο έδαφος, κάτι που δεν έκανε», πρόσθεσε.

Το περιστατικό συνέβη ενώ εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι σε όλη τη Γαλλία διαδήλωναν εκφράζοντας την οργή τους για τις πολιτικές λιτότητας της κυβέρνησης.

Οι γαλλικές αρχές δέχονται πιέσεις να καταπολεμήσουν το έγκλημα κοντά στα σχολεία, μετά από μια σειρά επιθέσεων με μαχαίρια σε εκπαιδευτικούς και μαθητές τα τελευταία χρόνια.
