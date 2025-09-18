Φρίκη στην Ινδία: Έθαψαν ζωντανό μωρό 20 ημερών!

Φρικιαστική είδηση, στην Ινδία με ένα νεογέννητο κοριτσάκι να δίνει μάχη για τη ζωή του αφού το έθαψαν ζωντανό.

Το μόλις 20 ημερών κοριτσάκι, που βρέθηκε θαμμένο ζωντανό στην πολιτεία Ουτάρ Πραντές της βόρειας Ινδίας, παλεύει να κρατηθεί στη ζωή, σύμφωνα με τις αρχές του νοσοκομείου όπου νοσηλεύεται.

Το μωράκι εντοπίστηκε τυχαία, από έναν βοσκό που είχε πάει τα κατσίκια του για βοσκή άκουσε αχνά κλάματα κάτω από ένα σωρό χώμα. Όταν πλησίας, είδε ένα μικροσκοπικό χεράκι να προεξέχει από το έδαφος. Αμέσως ειδοποίησε τους κατοίκους και στη συνέχεια την αστυνομία, η οποία έσκαψε και ανέσυρε το βρέφος.

Οι αρχές δεν έχουν ακόμη εντοπίσει τους υπεύθυνους, ωστόσο παρόμοια περιστατικά εγκατάλειψης ή απόπειρας δολοφονίας κοριτσιών αποδίδονται συχνά στο ότι επιλέγουν περισσότερο τα αγόρια για παιδιά στην Ινδία, κάτι που έχει οδηγήσει και στη στρεβλή αναλογία φύλων στη χώρα.

Το περιστατικό συνέβη στην περιοχή Σαχτζαχανπούρ, στην πολυπληθέστερη πολιτεία της Ινδίας. Το κοριτσάκι νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής νοσηλείας νεογνών σε κρατικό ιατρικό κολέγιο και νοσοκομείο της περιοχής.

Ο διευθυντής του κολεγίου, δρ. Ρατζές Κουμάρ, είπε στο BBC ότι το μωρό μεταφέρθηκε τη Δευτέρα καλυμμένο με χώμα και με δυσκολία στην αναπνοή, καθώς είχε λάσπη στο στόμα και τη μύτη του.

«Ήταν σε κρίσιμη κατάσταση, εμφάνιζε σημάδια υποξίας, δηλαδή έλλειψης οξυγόνου. Είχε τσιμπήματα από έντομα αλλά και από κάποιο ζώο», δήλωσε ο γιατρός. «Μετά από 24 ώρες είδαμε μικρή βελτίωση, όμως η κατάστασή της επιδεινώθηκε και ανέπτυξε λοίμωξη».

Ο γιατρός εκτίμησε ότι το βρέφος βρέθηκε λίγο μετά την ταφή του, καθώς «οι πληγές της ήταν φρέσκες». Μια ομάδα γιατρών, στην οποία συμμετέχει και πλαστικός χειρουργός, προσπαθεί να ελέγξει τη λοίμωξη και να κρατήσει το παιδί στη ζωή. «Η πρόγνωση είναι δύσκολη, αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τη σώσουμε», πρόσθεσε.

Αξιωματικός της αστυνομίας ανέφερε ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί οι γονείς του παιδιού.

Δεν είναι η πρώτη φορά που κοριτσάκι εγκαταλείπεται να πεθάνει στην Ινδία. Το 2019, το BBC είχε μεταδώσει την ιστορία ενός πρόωρου βρέφους που βρέθηκε θαμμένο ζωντανό μέσα σε μια πήλινη στάμνα και κατάφερε τελικά να επιζήσει μετά από εβδομάδες νοσηλείας.

Η Ινδία καταγράφει ένα από τα χειρότερα ποσοστά διακρίσεων βάσει φύλου στον κόσμο. Τα κορίτσια αντιμετωπίζουν διά βίου κοινωνικές διακρίσεις και θεωρούνται οικονομικό βάρος, ιδιαίτερα σε φτωχότερες οικογένειες.

Ακτιβιστές υπογραμμίζουν ότι η παραδοσιακή προτίμηση για αγόρια έχει οδηγήσει σε εκατομμύρια χαμένες ζωές κοριτσιών μέσα από εκτρώσεις ή παιδοκτονίες. Παρότι τα περισσότερα ανεπιθύμητα θήλεα έμβρυα τερματίζονται μέσω παράνομων εξετάσεων φύλου και εκτρώσεων, δεν είναι σπάνια και τα περιστατικά δολοφονιών νεογέννητων κοριτσιών.

