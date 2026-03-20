Μειωμένος ο τζίρος στη βιομηχανία στην αρχή του 2026, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ

Μείωση κατά 5,3% παρουσίασε τον Ιανουάριο του 2026 ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία, δηλαδή στο σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η εξέλιξη αυτή έρχεται σε αντίθεση με την αντίστοιχη περσινή σύγκριση, όταν είχε καταγραφεί αύξηση 2,9% τον Ιανουάριο του 2025 σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2024.

Πού αποδίδεται η μείωση

Η υποχώρηση του γενικού δείκτη προήλθε από τις μεταβολές στους επιμέρους τομείς της βιομηχανίας, με τη μεταποίηση να καταγράφει πτώση 5,4%, ενώ αντίθετα ο δείκτης κύκλου εργασιών στα ορυχεία και λατομεία σημείωσε αύξηση 10,6%.

Σε επίπεδο αγορών, η μεγαλύτερη κάμψη καταγράφηκε στην εξωτερική αγορά, όπου ο σχετικός δείκτης μειώθηκε κατά 9,4%. Παράλληλα, αρνητική ήταν η εικόνα και στην εσωτερική αγορά, με τον δείκτη κύκλου εργασιών να υποχωρεί κατά 2,7%.

Ισχυρή μηνιαία πτώση

Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2025, ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία παρουσίασε ακόμη μεγαλύτερη πτώση, της τάξης του 18,1%, επιβεβαιώνοντας την ασθενέστερη εκκίνηση της χρονιάς για τον κλάδο.

Η εικόνα του Ιανουαρίου δείχνει ότι η βιομηχανική δραστηριότητα ξεκίνησε το 2026 με απώλειες, τόσο στο πεδίο των εξαγωγών όσο και στην εγχώρια αγορά, παρά τη θετική πορεία που κατέγραψαν τα ορυχεία και τα λατομεία.

