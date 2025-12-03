Μείωσε τη διαφορά από την Καλαμάτα ο Πανιώνιος, 4-1 τον Ολυμπιακό Β’

Έτσι μετά τη νίκη στη Νέα Σμύρνη ο Πανιώνιος μείωσε τη διαφορά στο -2 από την πρωτοπόρο του Νοτίου Ομίλου Καλαμάτα.

03 Δεκ. 2025 17:48
Την ήττα με 4-1 από τον Πανιώνιο γνώρισε η Κ23 του Ολυμπιακού για την εξ αναβολής 10η αγωνιστική της Super League 2.

Οι «ερυθρόλευκοι» πήραν προβάδισμα στο σκορ στο 44′, όταν ο Τουφάκης πέρασε δύο παίκτες από αριστερά, πάτησε περιοχή και με πλασέ στην απέναντι γωνία έκανε το 0-1 που ήταν και το σκορ του πρώτου ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μέρος ο Πανιώνιος μπήκε πιο δυνατά και κατάφερε να ισοφαρίσει στο 47′ με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Κολοβού, μετά από χέρι του Ζουγλή.

Στο 58′ ο Πανιώνιος πήρε κεφάλι στο σκορ, όταν ο Γιάκοβλεβ έκανε σέντρα από δεξιά και ο Κολοβός με κεφαλιά νίκησε τον Έξαρχο για το 2-1.

Οι γηπεδούχοι πέτυχαν και τρίτο τέρμα στο 85′ με τον Παπαγεωργίου να μετατρέπει σε γκολ το πέναλτι που κέρδισε ο Κρητικός για το 3-1, ενώ το τελικό 4-1 για την ομάδα του Πανιωνίου διαμόρφωσε ο Κρητικός με διαγώνιο σουτ στο 88′.

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Π. Δερμιτζάκης): Γιαννακόπουλος (90′ Σαρακασίδης), Ζούλιας, Αυλωνίτης, Κιάκος, Βενάρδος, Μπελμόντ, Στούπης, Κολοβός (73′ Παπαγεωργίου), Μόρσεϊ (63′ Κρητικός), Φαν Ντερ Βάτερ (46′ Γιάκοβλεβ), Μωραΐτης (73′ Βοΐλης).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γ. Σίμος): Έξαρχος, Τανούλης, Κουτσίδης, Κουτσογούλας, Αλαφάκης (76′ Μαρτίνης), Λιατσικούρας, Λιάτσος (57′ Πλειώνης), Ζουγλής (57′ Αργυρίου), Τουφάκης (76′ Σίλκοτ), Πνευμονίδης, Μπιλάλ.

