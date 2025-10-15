Μειώσεις έως 25% σε προϊόντα σούπερ μάρκετ, σήμερα οι ανακοινώσεις

Η πρωτοβουλία  έχει στόχο να μειωθούν αισθητά οι τιμές σε βασικά προϊόντα που προμηθεύονται καθημερινά τα νοικοκυριά.

Super market
15 Οκτ. 2025 7:39
Pelop News

Tις μειώσεις σε τουλάχιστον 1.000 προϊόντα στα σούπερ μάρκετ, αναμένεται να ανακοινώσει ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος σήμερα Τετάρτη 15/10/2025.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του enikonomia.gr οι μειώσεις θα κυμαίνονται από 5% έως 25%, με την μεσοσταθμική μείωση να είναι σε ποσοστό περίπου 8% και θα αφορούν πάνω από 1.000 προϊόντα.

Μεταξύ των προϊόντων  που θα ανακοινωθούν θα είναι τα εξής: Αλλαντικά, γαλακτοκομικά, απορρυπαντικά, σοκολάτες, κατεψυγμένα προϊόντα, καφές, μαργαρίνες, εμφιαλωμένο νερό, βρεφικά είδη, αρτοσκευάσματα, είδη προσωπικής υγιεινής, χαρτικά και απορρυπαντικά. Οι περισσότερες από τις μειώσεις θα έχουν διάρκεια έως το τέλος του χρόνου και θα πραγματοποιηθούν από περίπου 70 βιομηχανίες και την επόμενη εβδομάδα έως και τις 15 Οκτωβρίου.

Στην πρωτοβουλία του υπουργείου Ανάπτυξης θα συμμετάσχουν περίπου 20 αλυσίδες σούπερ μάρκετ, οι οποίες θα αναλάβουν και να δημιουργήσουν ειδικές σημάνσεις ώστε τα προϊόντα με τις μειωμένες τιμές να γίνονται εύκολα αντιληπτές από τους καταναλωτές.  Επίσης και το υπουργείο Ανάπτυξης θα προχωρά σε συνεχείς ανακοινώσεις όπου θα ενημερώνει τους καταναλωτές για τα προϊόντα που θα έχουν μειωμένες τιμές.

Μπαράζ ελέγχων

Η πρωτοβουλία αυτή έχει στόχο να μειωθούν αισθητά οι τιμές σε βασικά αγαθά, που προμηθεύονται καθημερινά τα νοικοκυριά. Την ίδια στιγμή οι ελεγκτικές Αρχές θα ξεκινήσουν σαρωτικούς ελέγχους έτσι ώστε να αποφευχθούν αδικαιολόγητες ανατιμήσεις στα υπόλοιπα προϊόντα που πωλούνται μέσα από τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ διαθέτει περίπου 20.000 κωδικούς. Συνεπώς οι 1.000 κωδικοί αποτελούν το 5% των συνολικών προϊόντων που διαθέτει ένα σούπερ μάρκετ.

Υπενθυμίζεται, ότι σύμφωνα με την μηνιαία έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν στα εξής προϊόντα:

-Στα φρέσκα κρέατα: +10,18%

-Στα μπισκότα, στις σοκολάτες, στα ζαχαρώδη: +9,88%

-Στα είδη πρωινού & στα ροφήματα: +6,06%

-Στα γαλακτοκομικά και στους χυμούς ψυγείου: +4,26%

-Στα κατεψυγμένα: +3,82%

Στον αντίποδα οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφονται στα παρακάτω προϊόντα:

-Στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά: -5,63%

-Στα απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού: -5,40%

-Στα τρόφιμα παντοπωλείου: -5,18%

– Στις τροφές και στα είδη για κατοικίδια: -3,21%

-Στα είδη μιας χρήσης, στα οικιακά είδη: -3,18%

 
