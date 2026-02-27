Μείωση καταθέσεων και δανειών, τι «δείχνουν» τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζας της Ελλάδος, η μείωση έφθασε τα 756 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2026, έναντι αύξησης κατά 2,47 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο 3,7% από 3,5% τον προηγούμενο μήνα.

Μεγαλύτερη μείωση κατά 4,4 δισ. ευρώ παρουσίασαν τον Ιανουάριο του 2026, οι καταθέσεις των επιχειρήσεων, έναντι αύξησης κατά 3.85 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε στο 9,0% από 9,6% τον προηγούμενο μήνα.

Ειδικότερα, οι καταθέσεις των Μη Χρηματοπιστωτικών Επιχειρήσεων μειώθηκαν κατά 4.5 δισ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 4 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκαν κατά 145 εκατ. ευρώ, έναντι μείωσης κατά 205 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Συνολικά οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα μειώθηκαν κατά 5,184 δισ. ευρώ, τον Ιανουάριο του 2026, έναντι αύξησης κατά 6,3 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο 5,0% από 5,1% τον προηγούμενο μήνα.

Αντίθετα αύξηση κατά 339 εκατ. ευρώ παρουσίασαν τον Ιανουάριο του 2026, οι καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης, έναντι μείωσης κατά 305 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε στο 11,5% από 13,9% τον προηγούμενο μήνα.

Στο σκέλος των χορηγήσεων, αρνητική ήταν η καθαρή ροή χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις κατά 1,975 δισ. ευρώ έναντι θετικής καθαρής ροής 3,670 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε στο 10,3% από 10,7% τον προηγούμενο μήνα.

Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) μειώθηκε στο 10,9% από 11,3% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά 1.2 δισ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 3.3 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκε στο 4,6% από 6,6% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά 761 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 373 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Η μηνιαία καθαρή ροή της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν αρνητική κατά 116 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 87 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε στο -1,6% από -1,2% τον προηγούμενο μήνα.

Αρνητική ήταν επίσης κατά 53 εκατ. ευρώ η χρηματοδότηση προς τα νοικοκυριά έναντι καθαρής ροής 119 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε στο 2,5% από 2,2% τον προηγούμενο μήνα..

Συνολικά, o ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής τραπεζικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα μειώθηκε στο 7,6% από 7,9% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητική κατά 2.1 δισ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 3,87 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Η μηνιαία καθαρή ροή της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τη γενική κυβέρνηση, τον Ιανουάριο του 2026, ήταν αρνητική κατά 315 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 617 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης της γενικής κυβέρνησης μειώθηκε στο 0,6% από 1,4% τον προηγούμενο μήνα.

