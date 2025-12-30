Μείωση ως και 50% για τα τουριστικά πρακτορεία της Πάτρας – Που αποδίδεται

Ενας από τους κλάδους που έχουν πληγεί πολύ σε σχέση με τα περυσινά Χριστούγεννα από τις αγροτικές κινητοποιήσεις είναι αυτός των τουριστικών πρακτορείων της Πάτρας που καταγράφουν πτώση τζίρου ως και 50%.

Οι κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας των αγροτών σε πολλά διαφορετικά σημεία της Ελλάδας με κλείσιμο δρόμων έχει αποτρέψει πολλούς συμπολίτες από το να εκδράμουν την εορταστική περίοδο υπό τον φόβο της ταλαιπωρίας.

Η «Π» μίλησε με δύο επαγγελματίες του κλάδου, τον Απόστολο Σπατιώτη και τον Γιώργο Παπακωνσταντίνου, οι οποίοι περιγράφουν το πρόβλημα και το πόσο έχει συρρικνωθεί ο τζίρος τους σε σχέση με τα Χριστούγεννα του 2024.

Απογοητευόμενος εμφανίζεται ο Απόστολος Σπατιώτης, ιδιοκτήτης του «pelops land travel», ο οποίος τόνισε: «Με το πρώτο πρόβλημα στη χώρα, το πρώτο πράγμα που δέχεται πλήγμα είναι ο Τουρισμός. Είχαμε ξεκινήσει πολύ θετικά τη φετινή περίοδο, όμως με το που ξεκίνησαν τα μπλόκα των αγροτών είχαμε πολλές ακυρώσεις, κυρίως από τις οδικές εκδρομές, με την πτώση να αγγίζει το 40%. Οι περισσότερες οδικές ακυρωθήκαν, αλλά και αυτές που υλοποιήθηκαν ήταν με προβλήματα. Να ξεκαθαρίσω ότι είμαστε υπέρ των αγροτών, όμως τη δική μου πίεση, το άγχος και τη χασούρα ποιος θα την αποζημιώσει; Ποιος θα με βοηθήσει να καλύψω τις υποχρεώσεις στα τέλη Δεκεμβρίου; Είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος για τα τουριστικά πρακτορεία και τους συνεργάτες μας και κάποιος θα πρέπει να μεριμνήσει και για εμάς».

Ο ιδιοκτήτης του ομώνυμου πρακτορείου Γιώργος Παπακωνσταντίνου, είπε: «Δυστυχώς, για μια ακόμα περίοδο, τα τουριστικά πρακτορεία δεν τα σκέφτηκε κανείς. Να ξεκαθαρίσω ότι δεν είμαστε απέναντι από τους αγρότες, τα αιτήματά τους είναι δικαία, όμως με όλη αυτή τη διαδικασία και τα κλεισίματα δρόμων έχουμε πτώση τζίρου που φτάνει ακόμα και το 50%. Ορισμένοι είχαν κάνει κρατήσεις, αλλά πριν από λίγες μέρες είχαμε ακυρώσεις, καθώς φοβήθηκαν ότι θα υποστούν μεγάλη ταλαιπωρία για μια εκδρομή. Σε σχέση με πέρυσι έχουμε κάνει τις μισές εκδρομές και αυτές κινήθηκαν κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει προς την Αθήνα, άντε και μέχρι τα Ιωάννινα. Οι προορισμοί στην κεντρική Ελλάδα, όπου υπάρχει πληθώρα κινητοποιήσεων και μπλόκα, είχαν μεγάλη πτώση. Ειδικά η Θεσσαλία, τα Τρίκαλα και η ευρύτερη περιοχή , που πέρυσι δεχόταν 300 λεωφορεία κάθε Χριστούγεννα, φέτος με το ζόρι να πήγαν 50 λεωφορεία.

Δυστυχώς, ως κλάδος είμαστε απογοητευμένοι γιατί δεν μας υπολογίζει κανείς, ούτε φορείς, ούτε βουλευτές και όλα τα αιτήματα που έχουμε καταθέσει έχουν πάει στον βρόντο».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



