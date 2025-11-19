Μειώθηκε ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη, δείτε που είναι η Ελλάδα

Η Ελλάδα κατέγραψε τον 5o χαμηλότερο πληθωρισμό στην ΕΕ, με ποσοστό 1,6%, έναντι 1,8% τον Σεπτέμβριο και 3,1% τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Μειώθηκε ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη, δείτε που είναι η Ελλάδα
19 Νοέ. 2025 12:37
Pelop News

Στο 2,1% υποχώρησε ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ τον Οκτώβριο του 2025 , μειωμένος από 2,2% τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Στατιστική Αρχή.

Έναν χρόνο νωρίτερα, το ποσοστό ήταν 2,0 %. Η Ελλάδα κατέγραψε τον 5o χαμηλότερο πληθωρισμό στην ΕΕ, με ποσοστό 1,6%, έναντι 1,8% τον Σεπτέμβριο και 3,1% τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Η Eurostat αναφέρει επίσης ότι, ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 2,5 % τον Οκτώβριο του 2025 , μειωμένος από 2,6% τον Σεπτέμβριο . Ένα χρόνο νωρίτερα, το ποσοστό ήταν 2,3 %.

Τα χαμηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στην Κύπρο (0,2%), τη Γαλλία (0,8%) και την Ιταλία (1,3%) . Τα υψηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στη Ρουμανία (8,4%), την Εσθονία (4,5%) και τη Λετονία (4,3%) . Σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2025 , ο ετήσιος πληθωρισμός μειώθηκε σε δεκαπέντε κράτη μέλη, παρέμεινε σταθερός σε τρία και αυξήθηκε σε εννέα.

Τον Οκτώβριο του 2025 , η μεγαλύτερη συμβολή στον ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού της ζώνης του ευρώ προήλθε από τις υπηρεσίες (+1,54 ποσοστιαίες μονάδες, π.μ.), ακολουθούμενες από τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (+0,48 π.μ.), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (+0,16 π.μ.) και την ενέργεια (-0,08 π.μ.) .

Οι εκτιμήσεις της Κομισιόν

Σε μια περίοδο όπου η Ευρώπη ψάχνει απεγνωσμένα ισορροπία ανάμεσα στη σταδιακή αποκλιμάκωση του πληθωρισμού και την εύθραυστη ανάκαμψη, ο δείκτης των Προσδοκιών Τιμών Πώλησης (Selling Price Expectations – SPE) των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων δεν φέρνει και τα καλύτερα μαντάτα για την πορεία του πληθωρισμού το επόμενο 5μηνο.

