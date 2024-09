Μελάνια Τραμπ: Δηλώνει περήφανη για τις γυμνές φωτογραφίσεις της ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Η Μελάνια Τραμπ βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων με ένα νέο βίντεο στο πλαίσιο προώθησης του νέου της βιβλίου.

Στο εν λόγω βίντεο η πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ υπερασπίζεται την εποχή που εργαζόταν ως μοντέλο και πόζαρε γυμνή στον φακό.

Το βίντεο ξεκινά με την Μελάνια Τραμπ να διερωτάται: «γιατί στέκομαι περήφανα πίσω από τη δουλειά μου ως μοντέλο γυμνών φωτογραφίσεων;».

«Μήπως δεν μπορούμε πλέον να εκτιμήσουμε την ομορφιά του ανθρώπινου σώματος; Διαχρονικά, οι μεγάλοι καλλιτέχνες έχουν τιμήσει το ανθρώπινο σχήμα, προκαλώντας βαθιά συναισθήματα και θαυμασμό», συνεχίζει.

«Πρέπει να τιμούμε τα σώματά μας και να αγκαλιάζουμε τη διαχρονική παράδοση της χρήσης της τέχνης ως ισχυρού μέσου αυτοέκφρασης», καταλήγει το βίντεο.

Τα απομνημονεύματα της Μελάνια Τραμπ με τίτλο «Melania» πρόκειται να κυκλοφορήσουν τον Οκτώβριο. Η ομάδα της, όταν ανακοίνωσε την κυκλοφορία του βιβλίου, το περιέγραψε ως «μια ισχυρή και εμπνευσμένη ιστορία μιας γυναίκας που χάραξε το δικό της μονοπάτι, ξεπέρασε τις αντιξοότητες και καθόρισε την προσωπική υπεροχή».

Το βίντεο της προώθησης του βιβλίου της:

My Story.

My Perspective.

The Truth. https://t.co/ZCTwZSqZND pic.twitter.com/HHGQaA6d5v

— MELANIA TRUMP (@MELANIATRUMP) September 5, 2024