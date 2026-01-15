Μελέτη: «Έχω υπάρξει θύμα κακοποίησης», ξέσπασε σε κλάματα στο Ευρωκοινοβούλιο ΒΙΝΤΕΟ

Για πρώτη φορα η ευρωβουλευτής της ΝΔ και δημοσιογράφος Ελεονώρα Μελέτη, μίλησε ανοικτά για την κακοποίηση που έχει βιώσει σε σχέση της, ξεσπώντας σε κλάματα στο Ευρωκοινοβούλιο.

Πιο συγκεκριμένα, η Ελεονώρα Μελέτη πήρε τον λόγο σε μια εκδήλωση που είχε διοργανώσει στις 14/01/2026 ο ευρωβουλευτής Κώστας Αρβανίτης με θέμα τις γυναικοκτονίες. Τόνισε ότι δεν μπορεί να νιώσει τον πόνο μιας γυναίκας που έχει χάσει το παιδί της καθώς δεν της έχει συμβεί, αλλά αποκάλυψε πως η ίδια έχει υπάρξει θύμα κακοποίησης.

«Είμαι εδώ ως γυναίκα, η οποία έχει υπάρξει θύμα κακοποίησης στη σχέση της. Δεν ξύπνησα ένα πρωί και είπα ότι θα ασχοληθώ με τα γυναικεία δικαιώματα και ότι θα υπερασπίζομαι τις γυναίκες. Έχω και εγώ τα δικά μου βιώματα, βέβαια εγώ ήμουν πολύ πιο τυχερή. Έβλεπα, ήξερα, μπορούσα να υπερασπιστώ τον εαυτό μου», σημείωσε χαρακτηριστικά με δάκρυα στα μάτια.





Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



