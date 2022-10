Μελιώ Κατσιφάρα: Στόχος μου, να μην πάψω να ονειρεύομαι

Μικρή, είχε αγκαλιά ένα ραδιόφωνο. Σήμερα, βγαίνει κάθε Σάββατο στον αέρα του Up Fm 103,7 με την εκπομπή της «Greenalists», και ζει τη μεγάλη της αγάπη-τη δημοσιογραφία. Υποψήφια διδάκτωρ Ιατρικής, δημοσιογράφος των ΜΜΕ του Πανεπιστημίου Πατρών, η Μελιώ Κατσιφάρα εκπέμπει θετική ενέργεια, χαμογελά στη ζωή και ονειρεύεται. Σήμερα, συστήνεται στην «ΠτΚ».

Με ποιες μνήμες είναι συνδεδεμένα, εντονότερα, τα παιδικά σας χρόνια;

Με ιστορίες από τον Πόντο και τη Σμύρνη λόγω καταγωγής, αρωματισμένες με πορτοκάλι και κανελογαρύφαλλο τα Χριστούγεννα, αγκαλιά με ένα ραδιόφωνο που έπαιζε ασταμάτητα…

Επιλέξατε τη Γεωλογία ως αντικείμενο σπουδών επειδή…

Ηθελα να σπουδάσω Αρχιτεκτονική, αλλά αστόχησα. Το άγχος κακός σύμβουλος… Η αμέσως επόμενη επιλογή μου, θυσιάζοντας χιλιάδες μόρια, ήταν η Επιστήμη της Γεωλογίας και δε το μετάνιωσα ούτε στιγμή. Οι σπουδές μου ικανοποίησαν την εξερευνητική μου διάθεση και άνοιξαν τις πόρτες για την ενασχόλησή μου και με την Περιβαλλοντική Δημοσιογραφία.

Δε μείνατε όμως εκεί. Το ενδιαφέρον σας τράβηξε η Ιατρική, όπου κάνετε το διδακτορικό σας. Θα μας πείτε;

Από το δεύτερο κιόλας έτος ασχολήθηκα με τη Γεωχημεία εστιάζοντας στον άξονα της Ιατρικής «Υγεία και Περιβάλλον». Συνέχισα με Μεταπτυχιακό, εκπονώντας τη διπλωματική μου στο Εργαστήριο Υγιεινής του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών όπου και συνεχίζω τη διδακτορική διατριβή μου αναφορικά με την Περιβαλλοντική Επιδημιολογία. Θερμές ευχαριστίες στους καθηγητές μου Μ. Λεοτσινίδη, Ε. Γελαστοπούλου και Σ. Βαρνάβα για αυτό το ανεπανάληπτο διεπιστημονικό ταξίδι!

Πέρα από την επιστήμη σας, ωστόσο, θέση στην καρδιά σας έχουν και άλλες μεγάλες αγάπες: Ραδιόφωνο και δημοσιογραφία. Βγαίνετε στον… αέρα του UpFm 103,7, γράφετε, συν-δημιουργήσατε το UP web TV το διαδικτυακό κανάλι του Πανεπιστημίου Πατρών. Ποιες πτυχές σας εκφράζονται μέσω αυτών;

Αδιαμφισβήτητα η δημοσιογραφία καθώς και όλα τα μέσα επικοινωνίας στα οποία μπορεί να ανθίσει είναι η μεγάλη μου αγάπη. Από μικρή συμμετείχα σε αντίστοιχες δράσεις του σχολείου. Ο παιδικός κρυφός πόθος εκδηλώθηκε στα μέσα ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Πατρών, όπου ασχολήθηκα εθελοντικά, ήδη ως προπτυχιακή φοιτήτρια το 2013 έως και σήμερα μέσω του περιοδικού @UP μέχρι και τη δημιουργία του UP web TV. Η περιβαλλοντικού και πολιτιστικού περιεχομένου ραδιοφωνική εκπομπή μου «Greenalists» στον Up Fm 103,7 εσωκλείει τις πτυχές μου αναφορικά με τη λατρεία για αλληλεπίδραση, επικοινωνία και ενημέρωση σε ζητήματα που άπτονται της Επιστήμης και του Πολιτισμού. Με την παρουσία τους και τα καλά τους λόγια, που κρατώ στην καρδιά μου, με έχουν τιμήσει εξαίρετοι καλεσμένοι παγκόσμιας εμβέλειας. Κάθε εκπομπή και ένα πολύτιμο μάθημα γύρω από το ραδιόφωνο και την εξολοκλήρου παραγωγή της. Κάθε Σάββατο 18:00-20:00 απλώνεται η απέραντη θάλασσα των ραδιοκυμάτων για την εκπομπή «Greenalists» με συνοδοιπόρους όλους τους φίλους ακροατές.

Εχετε και μία βράβευση στο ενεργητικό σας και δη στις Βρυξέλλες.

Ελαβα το πολυπόθητο εισιτήριο για τις Βρυξέλλες κατά το χρονικό διάστημα 6-11 Οκτωβρίου 2019 με τη συμμετοχή μου στο πρόγραμμα για νέους δημοσιογράφους Youth4Regions Media Programme στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Περιφερειών και Πόλεων 2019. 446 ήταν οι αρχικές αιτήσεις υποψήφιων άρθρων από όλες τις χώρες της ΕΕ, ωστόσο 33 άτομα διακριθήκαμε στον εν λόγω διαγωνισμό και συμμετείχαμε ως δημοσιογράφοι σε αυτή τη σπουδαία διοργάνωση. Ανεπανάληπτη εμπειρία… Το άρθρο μου ήταν το μοναδικό που ξεχώρισε μεταξύ των υπολοίπων ελληνικών αιτήσεων και πηγή έμπνευσής του στάθηκε το στολίδι της Δυτικής Ελλάδας, η Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου.

Ασχολείστε, επίσης, με τις δημόσιες σχέσεις στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Τι αγαπάτε και τι σας ζορίζει, ίσως, στη δουλειά σας;

Ενισχύονται οι επικοινωνιακοί δεσμοί που έχω αναπτύξει καθ’ όλη την πορεία μου, εμπλουτίζονται οι γνώσεις μου και οι νέες εμπειρίες που βιώνω καθημερινά σε όλα τα επίπεδα (θετικές και αρνητικές). Η επίτευξη «σωστής» επικοινωνίας με θεμιτούς όρους είναι το μεγάλο στοίχημα της εποχής. Αρα, αυτό που με «ζορίζει» είναι όταν η επικοινωνία μετατρέπεται σε υποκρισία…

Τι σας αρέσει και τι θα αλλάζατε στη Μελιώ;

Ως πλέον εξωτερικός παρατηρητής της Μελιώς, μου αρέσει η επιμονή που συνδυάζεται άρρηκτα με την προσήλωση στον εκάστοτε στόχο μέσω σκληρής δουλειάς για την κατάκτησή του, ενώ ταυτόχρονα θα ήθελα να αλλάξει τους «βαθμούς» ευαισθησίας και ανθεκτικότητάς της σε μία σκληρή κοινωνία ρόλων.

Και στις «ανηφόρες», ποια η αντιμετώπισή σας;

Τα εμπόδια, οι δυσκολίες καθώς και τα αρνητικά συναισθήματα που απορρέουν από τοξικές ανθρώπινες σχέσεις δεν απουσιάζουν από το σκηνικό της καθημερινότητας. Απεναντίας, με ενδυναμώνουν και με πεισμώνουν. Η υπομονή, το χαμόγελο και η ευγένεια είναι η δική μου απάντηση σε όποιον ή σε ό,τι σκορπά αρνητική ενέργεια σε μια προσπάθεια αποπροσανατολισμού μου.

Πώς ηχούν στ’ αφτιά μιας νεαρής γυναίκας τα όσα έκτροπα σκάνε σα βόμβες τελευταία; Κακοποιήσεις, γυναικοκτονίες, ασύλληπτες συμπεριφορές προς ανήλικες…

Οντως πρόκειται για μία «εμπόλεμη» κατάσταση που προκαλεί το λιγότερο απογοήτευση, ανησυχία και θυμό για όλες αυτές τις κοινωνικές παθογένειες που ανέκαθεν υπήρχαν και θα συνεχίσουν να υπάρχουν αν δεν επέλθει η ειρήνη με τον ίδιο μας τον εαυτό. Τα ήδη υπάρχοντα μέτωπα είναι πολλά και η τάση εμφάνισης νέων είναι αυξητική. Οι ακραίες συμπεριφορές βίας που καταλήγουν στην πρόκληση θανάτου αλλά και ο φόβος που κατακρεουργεί συστηματικά τις ψυχές είναι εξίσου οδυνηρός. Και κάπως έτσι η ειδησεογραφία ντύνεται στα κόκκινα από το αίμα αθώων ψυχών που στην πλειοψηφία τους ερωτεύθηκαν τον λάθος άνθρωπο ή έζησαν σε μία χώρα που ποδοπατούσε τα δικαιώματά τους.

Στόχοι και όνειρά σας;

Ο στόχος μου είναι να μην πάψω να ονειρεύομαι. Οσο πιο «τρελό» είναι ένα όνειρο τόσο πιο μεγάλη η πρόκληση της προσπάθειάς μου για χάρη του. Το ιδανικό μουσικό χαλί της απάντησης που θα μπορούσε να συντροφεύει τους αναγνώστες είναι το υπέροχο «Ονειρο απατηλό» των Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου και Απόστολου Καλδάρα με την ευχή τα όνειρα όλων μας να μην παραμείνουν απατηλά και «…τ’ άστρα τα χρυσά… από τον ουρανό μας…» να μη σβήσουν ποτέ για να ρίχνουν φως στα μονοπάτια της ζωής.