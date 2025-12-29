Μελομακάρονα, αποδοκιμασίες και καταγγελίες: Θερμή «υποδοχή» Γεωργιάδη στο «Έλενα Βενιζέλου»

Με συνθήματα, πανό και έντονες αποδοκιμασίες υποδέχθηκαν το πρωί της Δευτέρας (29/12/2025) τα μέλη του Σωματείου Εργαζομένων του νοσοκομείου «Έλενα Βενιζέλου» τον Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος βρέθηκε στο νοσηλευτικό ίδρυμα για τα εγκαίνια των ανακαινισμένων Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών.

Οι υγειονομικοί έκαναν λόγο για μια επικοινωνιακή «φιέστα», την ώρα που –όπως καταγγέλλουν– το νοσοκομείο αντιμετωπίζει τεράστιες ελλείψεις προσωπικού, που φτάνουν έως και το 50%, ενώ παράλληλα μίλησαν για κλίμα πιέσεων και εκφοβισμού από τη διοίκηση προκειμένου να αποτραπεί η κινητοποίηση.

Έντονη ήταν και η αντίδραση των εργαζομένων όταν ο υπουργός προσέφερε μελομακάρονα κατά την άφιξή του, κίνηση που εκλήφθηκε ως ειρωνική απέναντι στα αιτήματά τους και απορρίφθηκε από το συγκεντρωμένο προσωπικό.

Ο γιατρός και Γραμματέας του Σωματείου Εργαζομένων στο «Έλενα Βενιζέλου», καθώς και μέλος του ΔΣ της ΕΙΝΑΠ, Κώστας Καταραχιάς, περιέγραψε το κλίμα της κινητοποίησης εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση στην ηγεσία του υπουργείου Υγείας. Όπως ανέφερε, οι εργαζόμενοι υποδέχθηκαν τον υπουργό «ως ανεπιθύμητο», καταγγέλλοντας ότι εγκαινιάζει υποδομές σε ένα νοσοκομείο που –όπως είπε– πριν από έναν μήνα σχεδιαζόταν να κλείσει.

Παράλληλα, κατήγγειλε έντονη αστυνομική παρουσία στον χώρο του νοσοκομείου, με ελέγχους ακόμα και σε εγκύους, καθώς και προσπάθειες εκφοβισμού από τη διοίκηση το προηγούμενο διάστημα ώστε να μη γίνει η κινητοποίηση. «Μοίραζε μελομακάρονα την ώρα που διαλύουν το ΕΣΥ», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Καταραχιάς αναφέρθηκε εκτενώς και στα λειτουργικά προβλήματα του νοσοκομείου, επισημαίνοντας ότι κρίσιμες δομές, όπως το ακτινολογικό και ο μαστογράφος, υπολειτουργούν ή κινδυνεύουν να κλείσουν λόγω έλλειψης προσωπικού, ενώ το υπάρχον δυναμικό εργάζεται σε εξαιρετικά πιεστικές συνθήκες.

Κλείνοντας, έστειλε μήνυμα συνέχισης των κινητοποιήσεων, τονίζοντας ότι οι εργαζόμενοι θα συνεχίσουν να διεκδικούν προσλήψεις, χρηματοδότηση και ένα δημόσιο, δωρεάν και ποιοτικό σύστημα υγείας, καταγγέλλοντας την κυβερνητική πολιτική ως καταστροφική για τα δημόσια νοσοκομεία.

