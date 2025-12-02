Μελομακάρονα και κουραμπιέδες: Πόσο θα αγοράσουμε φέτος τα γλυκίσματα των χριστουγένων, οι τιμές στην Πάτρα

Στα περσινά περίπου επίπεδα, αλλά αρκετά ακριβά, θα κυμανθούν και φέτος οι τιμές των παραδοσιακών χριστουγεννιάτικων γλυκών, κουραμπιέδων και μελομακάρονων.

Η αγορά φαίνεται να διατηρεί σταθερές τις τιμές, παρά την αύξηση του κόστους των πρώτων υλών, προσπαθώντας να μην επιβαρύνει υπερβολικά τους καταναλωτές εν όψει των εορτών.

Στην Πάτρα, οι τιμές, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του pelop.gr για τα μελομακάρονα και τους κουραμπιέδες στην Πάτρα παρουσιάζουν μια εικόνα πιο οικονομική σε σχέση με την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Μελομακάρονα (παραδοσιακά): 12€ – 16€ το κιλό (στα περισσότερα συνοικιακά ζαχαροπλαστεία και φούρνους).

Κουραμπιέδες: 14€ – 18€ το κιλό.

Μελομακάρονα με σοκολάτα: 14€ – 19€ το κιλό (είναι συνήθως 2-3 ευρώ ακριβότερα από τα απλά).

Αναλυτική Εικόνα ανά κατάστημα

Ζαχαροπλαστεία και Φούρνοι: Στην τοπική αγορά της Πάτρας, οι τιμές θεωρούνται συγκρατημένες φέτος.

Στα συνοικιακά καταστήματα , θα βρείτε πολύ καλές επιλογές κοντά στα 12€ – 14€ .

Στα πιο «επώνυμα» ή κεντρικά ζαχαροπλαστεία , η τιμή μπορεί να φτάσει τα 16€ – 18€ , αλλά σπάνια ξεπερνά τα 19€ (σε αντίθεση με την Αθήνα που μπορεί να φτάσει και τα 25€).

Παράδειγμα: Γνωστές αλυσίδες όπως τα Max Perry ξεκινούν από περίπου 12€/κιλό.

Σούπερ Μάρκετ (τυποποιημένα): Αν ψάχνετε για πιο οικονομικές λύσεις, τα σούπερ μάρκετ διαθέτουν τυποποιημένα κουτιά.

Οι τιμές εκεί ξεκινούν από 9€ – 11€ το κιλό.

Σύμφωνα με τα όσα είπαν στο pelop.gr παράγοντες της αγοράς έχει υπάρξει αύξηση στο κόστος παραγωγής την οποία άλλοι την έχουν απορροφήσει και άλλοι την έχουν περάσει στις τιμές.

