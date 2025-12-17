Μελόνι: «Η Ιταλία δεν θα συμμετάσχει καμία ειρηνευτική δύναμη για την Ουκρανία»

Η Μελόνι επέκρινε επίσης την έλλειψη «προθυμίας της Ρωσίας να συμβάλει στη διαδικασία διαπραγμάτευσης με δίκαιο, αξιόπιστο και εποικοδομητικό τρόπο»

Μελόνι: «Η Ιταλία δεν θα συμμετάσχει καμία ειρηνευτική δύναμη για την Ουκρανία»
17 Δεκ. 2025 15:45
Pelop News

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, επανέλαβε την Τετάρτη την υποστήριξη της κυβέρνησής της προς την Ουκρανία, επιμένοντας ότι «δεν σκοπεύουμε να εγκαταλείψουμε την Ουκρανία στην πιο ευαίσθητη φάση των τελευταίων ετών». Ωστόσο, υποστήριξε επίσης ότι η Ιταλία δεν θα συμμετάσχει σε μια πιθανή ειρηνευτική δύναμη στην Ουκρανία.

Η Μελόνι επέκρινε επίσης την έλλειψη «προθυμίας της Ρωσίας να συμβάλει στη διαδικασία διαπραγμάτευσης με δίκαιο, αξιόπιστο και εποικοδομητικό τρόπο». σύμφωνα με το Baha Breaking News.

Αναγνώρισε ότι το ζήτημα των ουκρανικών εδαφών είναι «το πιο δύσκολο εμπόδιο που πρέπει να ξεπεραστεί» και ότι πρέπει να επιλυθεί μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας. Πρόσθεσε ότι η Ιταλία παραμένει προσηλωμένη στη διατήρηση της οικονομικής πίεσης προς τη Ρωσία και ότι η οικονομική στήριξη προς την Ουκρανία πρέπει να εξαρτάται από τον σεβασμό του Κιέβου προς τις αρχές του κράτους δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:30 Ο ΝΟΠ διοργανώνει Χριστουγεννιάτικο πάρτι και καλεί τους φίλους του
16:23 Θεσσαλονίκη: Η «νύμφη» του Θερμαϊκού
16:16 Πώς θα γίνει η πληρωμή αγροτεμαχίων έως 20 στρέμματα παρά τα ζητήματα ΚΑΕΚ – Διευκρινιστική εγκύκλιος
16:08 Αγροτικές κινητοποιήσεις: Στο προσκήνιο Πάτρα και Δυτική Ελλάδα – Στα μπλόκα παραμένουν οι παραγωγοί, με νέες αποφάσεις εντός 24ώρου
16:00 Ο Έλληνας «Εσκομπάρ» και η επαφή του με τη Δυτική Αχαΐα: Κλαίνε ακόμα 18 συγχωριανοί του
15:53 Ιταλία: Δείτε ποια διάσημα αξιοθέατα θα είναι πλέον με πληρωμή
15:45 Μελόνι: «Η Ιταλία δεν θα συμμετάσχει καμία ειρηνευτική δύναμη για την Ουκρανία»
15:38 Κρήτη: Συνελήφθη ο 54χρονος ερευνητής που ζήτησε €5.000 από την οικογένεια του αγνοούμενου για να τον βρει μέσω «κβαντικής τεχνολογίας»
15:38 Επίδομα θέρμανσης: Δείτε πότε θα καταβληθεί η 1η δόση
15:33 Warner Bros Discovery: Απέρριψε την προσφορά εξαγοράς της Paramount Skydance ύψους 108,4 δισ. δολαρίων
15:25 Σταθερές και με θετικό πρόσημo οι ελληνικές εξαγωγές στις ΗΠΑ
15:19 Αττική Οδός: Σύγκρουση ΙΧ με φορτηγό στο ύψος της Κάντζας, ρεύμα προς αεροδρόμιο
15:18 Νέα άφιξη ξενοδοχείου στην Πάτρα;
15:11 Αλεξανδρούπολη: Τετράχρονο παιδί νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση – Συνελήφθησαν οι γονείς
15:09 Νωρίτερα η μάχη του ΝΟΠ με τη Βουλιαγμένη
15:01 Αλεξανδρούπολη: Χωρίς τις αισθήσεις του 4χρονος – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο εμφανώς υποσιτισμένος
14:53 Πώς δρούσε ο «Έλληνας Εσκομπάρ»: Πέταγαν τα ναρκωτικά στη θάλασσα και τα μάζευαν με δύτες
14:46 10 ευρωπαϊκοί προορισμοί όπου τα Χριστούγεννα ζωντανεύουν σαν παραμύθι
14:46 Άρση ασυλίας Κωνσταντοπούλου με 225 ψήφους – Στο επίκεντρο η μήνυση δημοσιογράφου και τα ερωτήματα για ΜΚΟ
14:35 Πλεύρης: Επιστροφές μεταναστών και πρώτη πτήση προς Δαμασκό μετά από 14 χρόνια – «Οι απελάσεις είναι προτεραιότητα»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ