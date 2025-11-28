Μενίδι: Η μητέρα άρπαξε τη 14χρονη από τα μαλλιά και τη γρονθοκόπησε στην κοιλιά – Νέα στοιχεία για το περιστατικό που οδήγησε σε αποβολή

Νέα δεδομένα έρχονται στο φως για την υπόθεση της 14χρονης Ρομά, η οποία κατήγγειλε ότι δέχθηκε βίαιη επίθεση από τη μητέρα της, με αποτέλεσμα να αποβάλει το έμβρυο που κυοφορούσε. Η ανήλικη βρίσκεται υπό προστασία, ενώ η υπόθεση ερευνάται από τις αρμόδιες αρχές.

Μενίδι: Η μητέρα άρπαξε τη 14χρονη από τα μαλλιά και τη γρονθοκόπησε στην κοιλιά – Νέα στοιχεία για το περιστατικό που οδήγησε σε αποβολή
28 Νοέ. 2025 14:33
Pelop News

Σοκαριστικές λεπτομέρειες για τον τρόπο με τον οποίο η 14χρονη δέχθηκε επίθεση από τη μητέρα της καταγράφονται στη δικογραφία της ΕΛ.ΑΣ., μετά την καταγγελία της ανήλικης στην Υποδιεύθυνση Ενδοοικογενειακής Βίας Αχαρνών. Ο ξυλοδαρμός, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, προκάλεσε την αποβολή του ενός μηνός κυοφορίας.

Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Πέμπτης στη Νέα Ζωή Ασπροπύργου, όταν η μητέρα της 14χρονης πήγε στο σπίτι όπου διαμένει η κόρη της με τον σύντροφό της, ζητώντας να την πάρει μαζί της. Η ανήλικη αρνήθηκε, και από εκείνο το σημείο, όπως αναφέρεται στην καταγγελία, ξεκίνησε η βίαιη επίθεση.

Μενίδι: 14χρονη πήγε στο ΑΤ με νεκρό έμβρυο μετά από άγριο ξυλοδαρμό -Συνελήφθη η μητέρα της

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, η γυναίκα φέρεται να άρπαξε την κόρη της από τα μαλλιά, να τη ρίξει στο έδαφος και να τη χτυπήσει επανειλημμένα. Το πιο βαρύ χτύπημα, όπως καταγγέλλεται, ήταν τα αλλεπάλληλα γρονθοκοπήματα στην κοιλιά, τα οποία οδήγησαν στην αποβολή του εμβρύου που κυοφορούσε η 14χρονη για λίγο περισσότερο από έναν μήνα.

Σε κατάσταση σοκ, η ανήλικη πήρε το νεκρό έμβρυο, το τύλιξε σε εφημερίδα και το τοποθέτησε σε σακούλα. Στη συνέχεια κάλεσε το «100» και μετέβη μαζί με αστυνομικούς στο Αστυνομικό Τμήμα Αχαρνών, όπου παρέδωσε το έμβρυο στον αξιωματικό υπηρεσίας.

Η μητέρα συνελήφθη και αντιμετωπίζει κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη. Με εισαγγελική εντολή, η 14χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου βρίσκεται σε καθεστώς προστατευτικής φύλαξης.

Το έμβρυο έχει διαβιβαστεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών για νεκροψία-νεκροτομή, ενώ η ανήλικη αναμένεται να εξεταστεί από ιατροδικαστή, κατόπιν εντολής του εισαγγελέα που εποπτεύει την έρευνα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:16 Πάτρα: Μαθητές του 32ου Δημοτικού προσφέρουν αγάπη σε συμπολίτες μέσα από κατασκευές τους
15:08 Νέα συνεργασία του Κώστα Βικάτου με την ΕΡΤ: Πλάνα drone μέσα από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέου
15:03 Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η αστυνομικός του ΑΤ Αγίων Αναργύρων για την υπόθεση Γρίβα
15:00 ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Διαβουλεύσεις για το νέο ΔΣ – Πρώτη δημόσια εμφάνιση στη γιορτή του Αγίου Ανδρέα
14:53 Κακοκαιρία Adel: Τριήμερα ύψη βροχής-ρεκόρ σε όλη τη χώρα – Γιατί η Αττική πλημμύρισε με μόλις 40 χιλιοστά
14:45 Πάτρα: Συγκλονίζει η απώλεια της 26χρονης Δήμητρας – Δεύτερο πλήγμα για την οικογένεια Λιόπετα
14:43 Αγριογούρουνο στους δρόμους του Περιστερίου: Viral βίντεο με το απρόσμενο «περαστικό»
14:40 Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ιόνια Οδό λόγω εργασιών στη σήραγγα Καλυδώνας
14:33 Μενίδι: Η μητέρα άρπαξε τη 14χρονη από τα μαλλιά και τη γρονθοκόπησε στην κοιλιά – Νέα στοιχεία για το περιστατικό που οδήγησε σε αποβολή
14:19 ΖΩΝΤΑΝΑ Στον παλμό της νέας γενιάς: Μητσοτάκης και Μέτσολα ανοίγουν διάλογο στην Εθνική Πινακοθήκη
14:13 Μήνυμα από το Μαξίμου: Η ΕΕ χρειάζεται ώριμες αποφάσεις – Μητσοτάκης και Μέτσολα σε κοινή γραμμή
14:09 H επίσημη αφίσα της 27ης Πανελλήνιας Χειμερινής Συνάντησης Vespa που θα γίνει στην Πάτρα
14:09 Τασούλας – Μέτσολα στο Προεδρικό: «Η Ευρώπη χρειάζεται ενότητα και στρατηγική αυτονομία»
13:59 Βελεστίνο: Επίθεση από μοσχάρι έστειλε 60χρονο κτηνοτρόφο στο νοσοκομείο
13:55 Με το βλέμμα προς τις Βρυξέλλες: Ο Κυριάκος Πιερρακάκης ανακοινώνει σήμερα την υποψηφιότητά του για την προεδρία του Eurogroup
13:47 Τέσσερις στρατιώτες τραυματίστηκαν από πτώση κεραυνού στο Μεσολόγγι
13:45 Η Finos Film «ψωνίζει» Black Friday με ένα απολαυστικό throwback βίντεο
13:38 Πάτρα: Άσκηση μερικής εκκένωσης και ετοιμότητας στο Καραμανδάνειο στις 4 Δεκεμβρίου
13:27 Επιστροφή ενοικίου: 886.883 δικαιούχοι πληρώνονται από σήμερα – Τα τελικά ποσά και ο μέσος όρος
13:25 Ανατροπή σε σοκαριστικό θάνατο 16χρονου σε εκδρομή κάμπινγκ – Είχε φάει λουκάνικα και “έφυγε” τρία λεπτά μετά
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 28/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ