Μενίδι: Η μητέρα άρπαξε τη 14χρονη από τα μαλλιά και τη γρονθοκόπησε στην κοιλιά – Νέα στοιχεία για το περιστατικό που οδήγησε σε αποβολή

Σοκαριστικές λεπτομέρειες για τον τρόπο με τον οποίο η 14χρονη δέχθηκε επίθεση από τη μητέρα της καταγράφονται στη δικογραφία της ΕΛ.ΑΣ., μετά την καταγγελία της ανήλικης στην Υποδιεύθυνση Ενδοοικογενειακής Βίας Αχαρνών. Ο ξυλοδαρμός, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, προκάλεσε την αποβολή του ενός μηνός κυοφορίας.

Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Πέμπτης στη Νέα Ζωή Ασπροπύργου, όταν η μητέρα της 14χρονης πήγε στο σπίτι όπου διαμένει η κόρη της με τον σύντροφό της, ζητώντας να την πάρει μαζί της. Η ανήλικη αρνήθηκε, και από εκείνο το σημείο, όπως αναφέρεται στην καταγγελία, ξεκίνησε η βίαιη επίθεση.

Μενίδι: 14χρονη πήγε στο ΑΤ με νεκρό έμβρυο μετά από άγριο ξυλοδαρμό -Συνελήφθη η μητέρα της

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, η γυναίκα φέρεται να άρπαξε την κόρη της από τα μαλλιά, να τη ρίξει στο έδαφος και να τη χτυπήσει επανειλημμένα. Το πιο βαρύ χτύπημα, όπως καταγγέλλεται, ήταν τα αλλεπάλληλα γρονθοκοπήματα στην κοιλιά, τα οποία οδήγησαν στην αποβολή του εμβρύου που κυοφορούσε η 14χρονη για λίγο περισσότερο από έναν μήνα.

Σε κατάσταση σοκ, η ανήλικη πήρε το νεκρό έμβρυο, το τύλιξε σε εφημερίδα και το τοποθέτησε σε σακούλα. Στη συνέχεια κάλεσε το «100» και μετέβη μαζί με αστυνομικούς στο Αστυνομικό Τμήμα Αχαρνών, όπου παρέδωσε το έμβρυο στον αξιωματικό υπηρεσίας.

Η μητέρα συνελήφθη και αντιμετωπίζει κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη. Με εισαγγελική εντολή, η 14χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου βρίσκεται σε καθεστώς προστατευτικής φύλαξης.

Το έμβρυο έχει διαβιβαστεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών για νεκροψία-νεκροτομή, ενώ η ανήλικη αναμένεται να εξεταστεί από ιατροδικαστή, κατόπιν εντολής του εισαγγελέα που εποπτεύει την έρευνα.

