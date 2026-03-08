Merops: Ποια είναι τα φθηνά ουκρανικά αντι-drones – Με αυτά θα χτυπήσουν οι ΗΠΑ το Ιράν

Όπως επιβεβαιώνουν αξιωματούχοι των ΗΠΑ, ο αμερικανικός στρατός αναπτύσσει στη Μέση Ανατολή το αντι-drone σύστημα Merops που έχει αναχαιτίσει περισσότερα από 1.000 drones Shahed των Ρώσων στην Ουκρανία, έναν τύπο που χρησιμοποιεί στις επιθέσεις του και το Ιράν.

Merops: Ποια είναι τα φθηνά ουκρανικά αντι-drones - Με αυτά θα χτυπήσουν οι ΗΠΑ το Ιράν
08 Μαρ. 2026 19:52
Pelop News

Τα φθηνά ουκρανικά αντι-drones Merops στέλνουν οι ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή για να αποκρούσουν τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη τύπου Shahed που εκτοξεύει το Ιράν.

Όπως επιβεβαιώνουν αξιωματούχοι των ΗΠΑ, ο αμερικανικός στρατός αναπτύσσει στη Μέση Ανατολή το αντι-drone σύστημα Merops που έχει αναχαιτίσει περισσότερα από 1.000 drones Shahed των Ρώσων στην Ουκρανία, έναν τύπο που χρησιμοποιεί στις επιθέσεις του και το Ιράν.

Ένας από τους Αμερικανούς αξιωματούχους είπε ότι το σύστημα Merops θα φτάσει στη Μέση Ανατολή μέσα σε μία εβδομάδα και θα είναι έτοιμο για μάχη σε λίγα 24ωρα.

Η ανάπτυξη του όπλου στην περιοχή έρχεται σε μία στιγμή που το Ιράν έχει εξαπολύσει χιλιάδες φθηνά drones εναντίον των ΗΠΑ και των συμμάχων τους σε όλη τη Μέση Ανατολή, μετά την έναρξη της επιχείρησης «Epic Fury» από Αμερικανούς και Ισραηλινούς στις 28 Φεβρουαρίου.

Τα drones Shahed που εκτοξεύουν οι Ιρανοί κοστίζουν περίπου 20.000 έως 50.000 δολάρια, σύμφωνα με τις διαθέσιμες εκτιμήσεις. Αντίθετα, το αντι-drones σύστημα Merops είναι ακόμη φθηνότερο, καθώς η αξία του δεν ξεπερνά τα 15.000 δολάρια.

Έτσι, θα προσφέρει στις ΗΠΑ και τις συμμαχικές δυνάμεις μία πολύ φθηνότερη επιλογή αεροπορικής άμυνας έναντι των ιρανικών drones, σε σύγκριση με τους πανάκριβους πυραύλους εδάφους – αέρος που χρησιμοποιούνται έως τώρα στον πόλεμο με την Τεχεράνη.


Πώς λειτουργούν τα Merops
Το ουκρανικό αντι-drone οπλικό σύστημα Merops σχεδιάστηκε για να εντοπίζει, να παρακολουθεί και να καταστρέφει εχθρικά drones χρησιμοποιώντας μικρά, αυτόνομα αντι‑drone drones, που μπορούν να εκτοξεύονται ακόμη και από ένα όχημα τύπου pickup.

Το σύστημα χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να αναγνωρίζει τα εισερχόμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και να τα αναχαιτίζει, προσφέροντας μία λύση χαμηλού κόστους σε σύγκριση με τα παραδοσιακά αντιπυραυλικά συστήματα, τα οποία κοστίζουν δεκάδες ή και εκατοντάδες φορές περισσότερο ανά εκτόξευση.

Ειδικοί τονίζουν ότι αυτή η προσέγγιση δείχνει ότι οι ΗΠΑ μαθαίνουν από την εμπειρία της Ουκρανίας και προσαρμόζουν τις δυνατότητές τους στις σύγχρονες μορφές ασύμμετρης απειλής.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:12 Σαουδική Αραβία: 2 νεκροί από στρατιωτικό βλήμα σε κατοικημένη περιοχή
21:02 Πάτρα: Επαναρχίζουν τα έργα στο σιντριβάνι της πλατείας Γεωργίου – Καθησυχαστικός ο Φωτήλας
20:53 Ιωάννινα: Κλειστά αύριο τα σχολεία για προληπτικούς λόγους μετά τον σεισμό
20:44 Αταμάν: Δεν μπορούμε να λέμε για Final Four της Euroleague
20:36 Κορυδαλλός: Απόπειρα αυτοκτονίας έκανε στις φυλακές ο Νορβηγός που είχε δολοφονήσει αστυνομικό στη Θεσσαλονίκη
20:32 Παναχαϊκάρα στον ηλειακό κάμπο, με διπλό στη β΄ παράταση – Δηλώσεις
20:19 Νέα στοιχεία για την υπόθεση της οικογένειας Ρομά που εμπλέκεται σε απάτες με χρυσές λίρες
20:14 «Χρυσός» ο Γιώργος Μάρκος της Εκρηξης Πατρών στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα
20:08 Κρήτη -Φωτιά στη Σητεία: 15 πυροσβέστες και 2 ομάδες δασοκομάντο στη μάχη με τις φλόγες
20:00 Μάρθα Ασημακοπούλου στην «Π»: Ο εγκέφαλός μας δεν είναι «μαύρο κουτί»
19:52 Merops: Ποια είναι τα φθηνά ουκρανικά αντι-drones – Με αυτά θα χτυπήσουν οι ΗΠΑ το Ιράν
19:50 Η Αχαγιά ΄82 νίκη με ολική ανατροπή – Τι δήλωσε ο Σπύρος Γκοργκόλης
19:43 Η Μαρία Καρυστιανού έκανε ανάρτηση για την ημέρα της γυναίκας με αναφορά στη Μελίνα Μερκούρη
19:31 Γάζα: Ισραηλινή επιδρομή από αέρος σκότωσε δύο Παλαιστινίους
19:20 Παναθηναϊκός: Μόλις 12 λέξεις είπε ο Αταμάν για την ήττα από τον Ηρακλή
19:12 Οι Νέες Γυναίκες της ΝΕΠ δεν τα κατάφεραν στον μικρό τελικό
19:10 Α’ Κατηγορία: Το πανόραμα της αγωνιστικής και η συνέχεια
19:09 Δείτε φωτογραφίες από την Ανάβαση Πιτίτσας – Πλούσιο θέαμα στην πρεμιέρα του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος
19:05 Καλές επιδόσεις και διακρίσεις από τους κολυμβητές του ΝΟΠ
19:00 «Σκοπιές» από Ασφάλεια και ΕΥΠ λόγω Ιράν – Άραξος και Ανδραβίδα στην πρώτη γραμμή επιτήρησης
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 07-08/03/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ