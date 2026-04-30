Μεσαρά: Σήμερα το τελευταίο αντίο στην 12χρονη Αγλαΐα – Συγκλονίζει το αντίο του σχολείου της

Βαρύ είναι το πένθος στη Μεσαρά μετά τον θάνατο της 12χρονης Αγλαΐας, η οποία υπέκυψε στα τραύματά της στο ΠΑΓΝΗ, όπου νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση μετά το σοβαρό τροχαίο στο οποίο είχε εμπλακεί. Το απόγευμα της Πέμπτης 30 Απριλίου, συγγενείς, φίλοι, συμμαθητές και κάτοικοι της περιοχής θα της πουν το τελευταίο αντίο στις 5 μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στις Μοίρες, ενώ η ταφή θα γίνει στη Γαλιά.

Η είδηση του θανάτου του παιδιού έχει προκαλέσει βαθιά οδύνη όχι μόνο στην οικογένειά της αλλά και σε ολόκληρη την τοπική κοινωνία, που παρακολουθούσε με αγωνία τη μάχη που έδινε από τη στιγμή του δυστυχήματος. Η 12χρονη είχε τραυματιστεί πολύ σοβαρά και είχε μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου νοσηλεύτηκε στη ΜΕΘ Παίδων και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, χωρίς όμως να καταφέρει τελικά να ξεπεράσει τη βαρύτητα των τραυμάτων της.

Βουβός πόνος στο Γυμνάσιο Μοιρών

Ιδιαίτερα βαρύ είναι το κλίμα στο Γυμνάσιο Μοιρών, όπου φοιτούσε η μικρή Αγλαΐα. Ο Σύλλογος Διδασκόντων συνεδρίασε εκτάκτως μετά την τραγική είδηση και εξέδωσε συλλυπητήριο ψήφισμα, με το οποίο εξέφρασε τη βαθιά θλίψη της σχολικής κοινότητας και τη συμπαράστασή της στην οικογένεια του παιδιού. Παράλληλα, αποφασίστηκε να παραστεί αντιπροσωπεία εκπαιδευτικών και μαθητών στην εξόδιο ακολουθία, να κατατεθεί στεφάνι στη μνήμη της και να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στο σχολείο. Σε μία από τις πιο φορτισμένες αναφορές του αποχαιρετισμού τους, οι εκπαιδευτικοί της έγραψαν: «Αγλαΐτσα μας… καλό ταξίδι στο φως…».

Η τοπική κοινωνία ακυρώνει εκδηλώσεις

Το βαρύ κλίμα αποτυπώνεται και στις κινήσεις φορέων της περιοχής. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καλαμακίου αποχαιρέτησε δημόσια τη 12χρονη, χαρακτηρίζοντας αβάσταχτη την απώλειά της και εκφράζοντας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους δικούς της ανθρώπους. Ως ένδειξη σεβασμού στη μνήμη του παιδιού, ανακοίνωσε την ακύρωση όλων των προγραμματισμένων πολιτιστικών εκδηλώσεων της θερινής περιόδου.

Πώς εξελίχθηκε η τραγωδία

Η 12χρονη τραυματίστηκε στο σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε στη Μεσαρά, όταν το όχημα στο οποίο επέβαινε μαζί με τον 46χρονο πατέρα της ενεπλάκη σε σύγκρουση. Πατέρας και κόρη εγκλωβίστηκαν στο αυτοκίνητο, με την Πυροσβεστική να επιχειρεί για τον απεγκλωβισμό τους με δύο οχήματα και έξι πυροσβέστες. Ο πατέρας της μεταφέρθηκε επίσης στο νοσοκομείο τραυματισμένος. Από εκεί και πέρα ξεκίνησε η δύσκολη μάχη των γιατρών για να κρατηθεί στη ζωή το παιδί, μια μάχη που τελικά δεν είχε την έκβαση που όλοι ήλπιζαν.

