Μέση Ανατολή: 50 δισ. δολάρια απώλειες πετρελαίου σε 50 ημέρες πολέμου

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή που διαρκεί σχεδόν 50 ημέρες έχει προκαλέσει παγκόσμιες απώλειες αργού πετρελαίου αξίας άνω των 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με αναλυτές και υπολογισμούς του Reuters.

Από τα τέλη Φεβρουαρίου, περισσότερα από 500 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου και συμπυκνωμάτων έχουν αποσυρθεί από την παγκόσμια αγορά, σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας αναλύσεων Kpler. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη διαταραχή στον ενεργειακό εφοδιασμό σε σύγχρονη ιστορία.

Το Στενό του Ορμούζ, κρίσιμη οδός για το παγκόσμιο πετρέλαιο, άνοιξε για λιγότερο από 24 ώρες μετά την ανακοίνωση εκεχειρίας στον Λίβανο. Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί είχε δηλώσει την Παρασκευή την επαναλειτουργία του, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την ελπίδα ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν μπορεί να επιτευχθεί σύντομα. Ωστόσο, η Τεχεράνη ανακοίνωσε χθες το νέο κλείσιμο του στενού, ως αντίποινα για τον αμερικανικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

Σύμφωνα με τον αναλυτή της Wood Mackenzie Ίαν Μόουατ, η απώλεια των 500 εκατομμυρίων βαρελιών ισοδυναμεί με:

Μείωση της παγκόσμιας ζήτησης αεροπορικών καυσίμων για 10 εβδομάδες

Μηδενική οδική κυκλοφορία παγκοσμίως για 11 ημέρες

Καθόλου πετρέλαιο για την παγκόσμια οικονομία επί πέντε ημέρες

Σχεδόν έναν μήνα κατανάλωσης πετρελαίου στις ΗΠΑ ή περισσότερο από έναν μήνα για ολόκληρη την Ευρώπη

Περίπου έξι χρόνια καυσίμων για τον αμερικανικό στρατό

Καύσιμα ικανά να καλύψουν τις ανάγκες της διεθνούς ναυτιλίας για τέσσερις μήνες

Οι αραβικές χώρες του Κόλπου έχασαν τον Μάρτιο περίπου 8 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως παραγωγής αργού, ποσότητα σχεδόν ίση με τη συνδυασμένη ημερήσια παραγωγή των ExxonMobil και Chevron. Οι εξαγωγές καυσίμων αεροσκαφών από Σαουδική Αραβία, Κατάρ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ομάν μειώθηκαν δραστικά από 19,6 εκατομμύρια βαρέλια τον Φεβρουάριο σε μόλις 4,1 εκατομμύρια βαρέλια για τον Μάρτιο και τις πρώτες ημέρες του Απριλίου.

Με τις τιμές του αργού να διαμορφώνονται κατά μέσο όρο στα 100 δολάρια το βαρέλι από την έναρξη της κρίσης, οι χαμένες ποσότητες αντιστοιχούν σε απώλειες εσόδων περίπου 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων, όπως ανέφερε ο αναλυτής της Kpler Γιοχάνες Ράουμπολ. Το ποσό αυτό ισοδυναμεί με μείωση 1% στο ετήσιο ΑΕΠ της Γερμανίας.

Οι επιπτώσεις της κρίσης αναμένεται να διαρκέσουν. Ακόμη και αν ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ, η ανάκαμψη θα είναι αργή. Τα παγκόσμια χερσαία αποθέματα αργού έχουν μειωθεί κατά 45 εκατομμύρια βαρέλια τον Απρίλιο, ενώ πεδία στο Κουβέιτ και το Ιράκ μπορεί να χρειαστούν 4 έως 5 μήνες για να επανέλθουν σε πλήρη λειτουργία. Η ζημιά σε υποδομές διύλισης και στο συγκρότημα LNG του Ρας Λαφάν στο Κατάρ εκτιμάται ότι θα απαιτήσει χρόνια για πλήρη αποκατάσταση.

