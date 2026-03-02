Μέση Ανατολή: 500 Ρώσοι απομακρύνονται εσπευσμένα από Ιράν μέσω Αζερμπαϊτζάν

Η ρωσική πρεσβεία στο Μπακού ευχαριστεί το Αζερμπαϊτζάν για άμεση έκδοση αδειών διέλευσης

Μέση Ανατολή: 500 Ρώσοι απομακρύνονται εσπευσμένα από Ιράν μέσω Αζερμπαϊτζάν
02 Μαρ. 2026 9:13
Περίπου 500 Ρώσοι υπήκοοι πρόκειται να απομακρυνθούν επειγόντως από το Ιράν μέσω εδάφους του Αζερμπαϊτζάν, όπως ανακοίνωσε η ρωσική πρεσβεία στο Μπακού.

Η πρεσβεία εξέφρασε δημόσια την ευγνωμοσύνη της προς την κυβέρνηση του Αζερμπαϊτζάν για την άμεση διευκόλυνση της διαδικασίας, με την ταχεία έκδοση αδειών διέλευσης των συνόρων.

Σύμφωνα με πηγή της κυβέρνησης του Αζερμπαϊτζάν που επικαλείται το πρακτορείο Reuters, από το Σάββατο – οπότε ξεκίνησαν οι επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν – έχουν ήδη εισέλθει στο αζερικό έδαφος 192 άνθρωποι που απομακρύνθηκαν από το Ιράν μέσα σε 38 ώρες. Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται 82 υπήκοοι Αζερμπαϊτζάν, ενώ οι υπόλοιποι είναι υπήκοοι άλλων χωρών, συμπεριλαμβανομένων Ρωσίας.

Η επιχείρηση απομάκρυνσης έρχεται σε συνέχεια της κλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή, με μαζικές αεροπορικές επιθέσεις και κλείσιμο εναέριων χώρων σε πολλές χώρες της περιοχής, που καθιστούν αδύνατη την αναχώρηση με αεροπλάνο για χιλιάδες ξένους υπηκόους.

