Μέση Ανατολή: Απειλή για «ολοκληρωτικό πόλεμο» από το Ιράν, σκληρή απάντηση από ΗΠΑ και Ισραήλ

Το Ισραήλ σφυροκοπά τον Λίβανο, ενώ η Τεχεράνη απειλεί με αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ. Ψήφισμα-καταδίκη από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

11 Μαρ. 2026 22:31
Pelop News

Η Μέση Ανατολή διολισθαίνει σε μια ανεξέλεγκτη περιφερειακή σύγκρουση, με την ένταση μεταξύ του άξονα Ιράν-Χεζμπολάχ και της συμμαχίας ΗΠΑ-Ισραήλ να χτυπά «κόκκινο». Οι πρωταγωνιστές της κρίσης ανταλλάσσουν τελεσίγραφα που προμηνύουν μια νέα, ακόμη πιο αιματηρή φάση του πολέμου.

Η ρητορική της κλιμάκωσης

Ο Πρόεδρος Τραμπ προειδοποίησε την Τεχεράνη με ολοκληρωτική καταστροφή των υποδομών της «μέσα σε μία ώρα», υποστηρίζοντας μάλιστα πως οι στόχοι εντός του Ιράν έχουν ήδη σχεδόν εξαντληθεί.

Ο IDF διαμήνυσε πως οι επιχειρήσεις στον νότιο Λίβανο και τη Γάζα θα συνεχιστούν «για όσο χρειαστεί», την ώρα που το βίντεο από τα διαδοχικά πλήγματα στη συνοικία Ντάχια της Βηρυτού συγκλονίζει.

Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν με «ολοκληρωτικό πόλεμο», αποκαλύπτοντας την ύπαρξη πυραύλων που εκτοξεύονται υποβρυχίως.

Η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ είναι οριακή. Το Ιράν διεμήνυσε πως δεν θα επιτρέψει τη διακίνηση πετρελαίου χωρίς την άδειά του, ενώ ήδη τρία πλοία —ένα εξ αυτών ελληνικών συμφερόντων— δέχθηκαν επίθεση. Παράλληλα, επλήγησαν δεξαμενές καυσίμων στο λιμάνι Σαλαλάχ του Ομάν, προκαλώντας την άμεση αντίδραση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, ο οποίος αποδεσμεύει 400 εκατ. βαρέλια πετρελαίου για να συγκρατήσει τις τιμές.

Διπλωματική απομόνωση της Τεχεράνης

Σε μια σημαντική εξέλιξη, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υιοθέτησε ψήφισμα (με 13 ψήφους υπέρ και αποχή Ρωσίας-Κίνας) που απαιτεί από το Ιράν να σταματήσει αμέσως τις επιθέσεις εναντίον των κρατών του Κόλπου. Το κείμενο καταδικάζει τις πλήγματα κατά του Μπαχρέιν, της Σαουδικής Αραβίας και των ΗΑΕ, αναγνωρίζοντας το Ιράν ως τον κύριο αποσταθεροποιητικό παράγοντα.

