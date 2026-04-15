Μέση Ανατολή: Αρκεί μόλις μία σπίθα

Το Πάσχα έκλεισε με ευχές για κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή, διαβουλεύσεις κι ελπίδες για ειρήνη, όμως η πραγματικότητα παραμένει σκληρή:

Μία σπίθα αρκεί για να αναζωπυρωθεί η ένταση.

Οι παλινωδίες της αμερικανικής πολιτικής υπό τον Ντόναλντ Τραμπ, η αδιαλλαξία Ιράν και Ισραήλ και η διαρκής έμμεση εμπλοκή ξένων δυνάμεων, όπως η Κίνα, η Ρωσία, αλλά και η Τουρκία, συντηρούν ένα εκρηκτικό μίγμα.

Και πάνω απ΄ όλα αυτά, η σκιά μίας νέας πετρελαϊκής κρίσης (που είναι ήδη εδώ), έρχεται για να υπενθυμίσει πόσο εύκολα ο κόσμος μπορεί να γλιστρήσει ξανά στην αβεβαιότητα.

