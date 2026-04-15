Μέση Ανατολή: Αρκεί μόλις μία σπίθα

15 Απρ. 2026 7:27
Pelop News

Το Πάσχα έκλεισε με ευχές για κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή, διαβουλεύσεις κι ελπίδες για ειρήνη, όμως η πραγματικότητα παραμένει σκληρή:

Μία σπίθα αρκεί για να αναζωπυρωθεί η ένταση.

Οι παλινωδίες της αμερικανικής πολιτικής υπό τον Ντόναλντ Τραμπ, η αδιαλλαξία Ιράν και Ισραήλ και η διαρκής έμμεση εμπλοκή ξένων δυνάμεων, όπως η Κίνα, η Ρωσία, αλλά και η Τουρκία, συντηρούν ένα εκρηκτικό μίγμα.

Και πάνω απ΄ όλα αυτά, η σκιά μίας νέας πετρελαϊκής κρίσης (που είναι ήδη εδώ), έρχεται για να υπενθυμίσει πόσο εύκολα ο κόσμος μπορεί να γλιστρήσει ξανά στην αβεβαιότητα.

9:36 Χρήστος Μενιδιάτης: Ο Μελέτης Ηλίας θα μπορούσε να παίξει τον πατέρα μου
9:31 Η Μελόνι απομακρύνεται από τον Τραμπ: Πώς ο Πάπας και το Ιράν αλλάζουν τις ισορροπίες
9:30 Που θα δείτε Μπάγερν-Ρεάλ και ΑΕΚ-Μπανταλόνα
9:20 Ένα βήμα πριν από τη γεώτρηση στο Ιόνιο: Υπογράφεται η σύμβαση
9:17 Euroleague: Τρομερό πρόστιμο στον Παναθηναϊκό, 3.065.000 ευρώ!
9:07 Τι ισχύει με τον Κοινωνικό Τουρισμό και γιατί το πρόγραμμα ανοίγει 1η Μάη
8:55 Πέθανε ο εικονολήπτης Γιάννης Τσούκας
8:37 Στρατιωτικός ιερέας σε μεζεδοπωλείο τραγουδά το «απορώ με την καρδιά μου»! ΒΙΝΤΕΟ
8:23 Τι προβλέπουν τα ζώδια για σήμερα Τετάρτη 15 Απριλίου 2026
8:10 Ξέσπασμα της μητέρας της 19χρονης: «Έστειλε μήνυμα μετά αυτό το καθίκι στη φίλη της»
7:56 Καιρός: Βροχερός με…προέλαση της αφρικανικής σκόνης, θα «ρίξει λάσπη»!
7:37 Επιστροφή φόρου: Ποιοι πληρώνονται κανονικά και σε ποιους μπλοκάρεται η πίστωση
7:18 Το μεγάλο μυστικό με τον θάνατο της 19χρονης: Τι συνέβη στο δωμάτιο του ξενοδοχείου;
7:06 O Ντόναλντ Τραμπ για τον πόλεμο: «Πιστεύω ότι είναι κοντά στο τέλος», ΒΙΝΤΕΟ
23:57 Conde Nast Traveller: Αυτή είναι η σχεδόν… άγνωστη ελληνική παραλία που προτείνει για σπέσιαλ εμπειρία
23:39 Η κίνηση «κλειδί» για το πρωινό, η οποία «δίνει» ύψος στα παιδιά
23:21 Αν μάθετε να περπατάτε σαν Ιάπωνας, τότε θα βελτιώστε την υγεία σας μόλις σε 30 λεπτά
23:01 Πάτρα: Ξέσπασε φωτιά, μεγάλη η ανησυχία και άμεση η επέμβαση της Πυροσβεστικής
22:48 Wall Street Journal: Το σχέδιο της Ευρώπης για άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ χωρίς τις ΗΠΑ
