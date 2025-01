Μέση Ανατολή: Δύο νεκροί από ισραηλινό πλήγμα στον Λίβανο ΒΙΝΤΕΟ

Δύο άνθρωποι έχασαν την ζωή τους από ισραηλινό πλήγμα στη διάρκεια της νύκτας στον ανατολικό Λίβανο, παρά την κατάπαυση του πυρός που βρίσκεται σε ισχύ από τα τέλη Νοεμβρίου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ.

«Η επιδρομή του ισραηλινού εχθρού στη Ζάντα στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους και δέκα τραυματίστηκαν», διευκρίνισε το υπουργείο.

Israeli attack on the Al Qusayr area on the Lebanon-Syria border. Reports of Israeli attacks in the Beqaa Valley.

The Israeli strike is a response to the Hezbollah surveillance drone that was shot down earlier today just before it entered Israeli territory!

