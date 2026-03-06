Μέση Ανατολή – Επαναπατρισμός Ελλήνων: «Εχουν μείνει πίσω αρκετοί, δεν έχουν τα χρήματα να γυρίσουν» ΒΙΝΤΕΟ

Σκηνές αγωνίας και φόβου περιέγραψαν Έλληνες που επέστρεψαν, από το Ομάν και το Άμπου Ντάμπι.

 


06 Μαρ. 2026 7:35
Pelop News

Αργά το βράδυ της Πέμπτης 5/03/2026, σε ιδιαίτερα φορτισμένο συναισθηματικά κλίμα προσγειώθηκαν στο «Ελ. Βενιζέλος» οι 122 Έλληνες από την περιοχή της Μέσης Ανατολής που έφτασαν με την πτήση της Aegean από το Ομάν και το Άμπου Ντάμπι. Η πτήση αρχικά αναμενόταν περίπου στις 21:30 και τελικά προσγειώθηκε στις 23:00.

Οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν ήταν συγκινητικές με τους επαναπατρισθέντες να αγκαλιάζονται από τους οικείους τους που τους περίμεναν στο αεροδρόμιο. Οι επιβάτες με δάκρυα χαράς κρατούσαν σφιχτά τους δικούς τους ανθρώπους, δυσκολευόμενοι να πιστέψουν ότι ο εφιάλτης τους είχε τελειώσει.

«Ήταν μια δοκιμασία, τώρα όλα είναι καλα. Η πτήση ήταν μια χάρα. Ήταν σχεδόν γεμάτη», δήλωσε επιβάτιδα.

«Ευχαριστούμε τον Θεό πάλι, γιατί τώρα μόλις μάθαμε ότι κάτω γίνεται χαμός. Είναι πολύ σημαντικό που φτάσαμε. Πήγαμε για ένα τριήμερο κι αντί να διασκεδάσουμε ζήσαμε την κόλαση. Αγωνία και φόβο περισσότερο. Και μόνο που μπήκαμε στο αεροπλάνο για να φύγουμε ήταν πολύ σημαντικό», τόνισε μια άλλη επιβάτιδα, που όπως είπε θα έπρεπε στη συνέχεια να ταξιδέψει για την Κρήτη με την οικογένειά της.

«Περάσαμε με τα πόδια κι ένα κομμάτι το καλύψαμε με ένα μικρο λεωφορειάκι. Υπάρχουν Έλληνες που έχουν μείνει πίσω γιατί δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να γυρίσουν. Το εισιτήριο κοστίζει ανά άτομο γύρω στις 3.000 ευρώ. Το μόνο σημείο από όπου μπορείς να φύγεις είναι από Ριάντ ή Κάιρο. Οι άνθρωποι που έχουν μείνει εκεί κάτω είναι τουρίστες απο άλλες χώρες που ξόδεψαν τα χρήματά τους κι έχουν μείνει στο Ντουμπάι».

