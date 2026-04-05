Μέση Ανατολή: Ιρανικές επιθέσεις σε Μπαχρέιν και Εμιράτα – Πύραυλος της Χεζμπολάχ κατά ισραηλινού πλοίου

Κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή με επιθέσεις του Ιράν σε Μπαχρέιν και Εμιράτα.

05 Απρ. 2026 10:41
Pelop News

Οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή επεκτείνονται σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές του Κόλπου.

Στο Μπαχρέιν η κρατική εταιρεία πετρελαίου Bapco Energies ανακοίνωσε ότι ξέσπασε πυρκαγιά σε δεξαμενή αποθήκευσης έπειτα από επίθεση που εξαπέλυσε το Ιράν. Παρότι η φωτιά κατασβέστηκε χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί, η εταιρεία αξιολογεί το μέγεθος των ζημιών στις στρατηγικές της υποδομές.

Στο Αμπού Ντάμπι, οι αρχές ανέστειλαν τη λειτουργία του εργοστασίου πετροχημικών Borouge. Η απόφαση ελήφθη αφού ξέσπασε πυρκαγιά από πτώση συντριμμιών μετά την αναχαίτιση μαζικής επίθεσης με πυραύλους και drones. Το Υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ επιβεβαίωσε την ενεργοποίηση των συστημάτων αεράμυνας σε όλη την επικράτεια.

Για πρώτη φορά από την έναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων στις 2 Μαρτίου, η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε την εκτόξευση πυραύλου κρουζ με στόχο ισραηλινό πολεμικό πλοίο στα ανοικτά του Λιβάνου. Σύμφωνα με την οργάνωση, το πλοίο ετοιμαζόταν να πλήξει λιβανικό έδαφος. Η εξέλιξη αυτή αλλάζει τα δεδομένα στη θάλασσα, καθώς το Ισραήλ χρησιμοποιεί το ναυτικό του για πλήγματα ακριβείας, όπως αυτό της περασμένης Τετάρτης που οδήγησε στον θάνατο υψηλόβαθμου στελέχους της οργάνωσης στη Βηρυτό.

Εν μέσω των επιθέσεων, η Αίγυπτος ηγείται μιας προσπάθειας αποκλιμάκωσης. Ο Αιγύπτιος ΥΠΕΞ, Μπαντρ Αμπντελατί, είχε συνομιλίες με τον Αμερικανό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον Ιρανό ομόλογό του, Αμπάς Αραγτσί. Κεντρικός στόχος των διαβουλεύσεων, στις οποίες συμμετέχουν η Τουρκία και το Πακιστάν, είναι η εξεύρεση λύσης για το εκ νέου άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, που παραμένει κλειστό επηρεάζοντας την παγκόσμια αγορά ενέργειας.

