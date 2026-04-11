Μέση Ανατολή και ακρίβεια: Πώς τα ελληνικά νοικοκυριά χτίζουν άμυνες απέναντι σε ένα νέο κύμα πίεσης

Η νέα γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή δεν αντιμετωπίζεται στην Ελλάδα ως μια μακρινή διεθνής εξέλιξη, αλλά ως μια πιθανή αφετηρία για νέο γύρο επιβαρύνσεων στην καθημερινότητα. Όταν η περιοχή αναταράσσεται, η ανησυχία περνά γρήγορα από τους χάρτες της διπλωματίας στις τιμές της ενέργειας, στις μεταφορές, στα ράφια και τελικά στο οικογενειακό ταμείο. Η ίδια η Τράπεζα της Ελλάδος, μέσα από το οικονομικό δελτίο της, επισημαίνει ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αυξάνει σημαντικά την αβεβαιότητα, δημιουργώντας ανοδικούς κινδύνους για τον πληθωρισμό και καθοδικούς κινδύνους για την ανάπτυξη.

Κι όμως, σε αντίθεση με άλλες περιόδους, ο Έλληνας καταναλωτής δεν μοιάζει να αιφνιδιάζεται το ίδιο εύκολα. Η πολυετής εμπειρία κρίσεων έχει διαμορφώσει μια νέα κουλτούρα επιβίωσης στην αγορά. Μετά από μνημόνια, πανδημία, ενεργειακή κρίση και διαρκείς πληθωριστικές πιέσεις, τα νοικοκυριά έχουν μάθει να λειτουργούν πιο πειθαρχημένα, πιο υπολογιστικά και σαφώς πιο δύσπιστα απέναντι σε κάθε νέο κύμα ακρίβειας. Αυτό δεν σημαίνει ότι αντέχουν χωρίς κόστος. Σημαίνει, όμως, ότι αντιδρούν πιο γρήγορα και πιο οργανωμένα.

Ο καταναλωτής δεν πανικοβάλλεται, αλλά σφίγγει αμέσως το πορτοφόλι

Το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο αυτής της νέας συμπεριφοράς είναι ότι η προσαρμογή ξεκινά σχεδόν αυτόματα. Οι αγορές γίνονται με λίστα, οι τιμές συγκρίνονται συστηματικά, οι προσφορές παρακολουθούνται στενά και τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας έχουν πάψει εδώ και καιρό να θεωρούνται λύση ανάγκης. Για όλο και περισσότερα νοικοκυριά αποτελούν πλέον σταθερή, συνειδητή επιλογή.

Παράλληλα, η «έξυπνη αγορά» δεν είναι πια σύνθημα, αλλά καθημερινή συνήθεια. Ο καταναλωτής ψάχνει, κόβει, μετακινείται από μάρκα σε μάρκα, από κατάστημα σε κατάστημα και από επιλογή σε επιλογή, με μοναδικό στόχο να κρατήσει όσο γίνεται όρθια την αγοραστική του δύναμη. Αυτή η εικόνα δεν προκύπτει μόνο εμπειρικά. Συνδέεται και με το συνολικότερο κλίμα βαθιάς επιφυλακής που καταγράφεται στην οικονομία.

Η απαισιοδοξία παραμένει βαριά

Το ΙΟΒΕ καταγράφει ότι ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης στην Ελλάδα υποχώρησε τον Μάρτιο του 2026 στις -52,5 μονάδες, από -49,2 τον Φεβρουάριο, με τους Έλληνες καταναλωτές να παραμένουν οι πιο απαισιόδοξοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο ίδιο δελτίο αποτυπώνεται ότι το 69% των νοικοκυριών αναμένει επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης μέσα στους επόμενους 12 μήνες, το 72% περιμένει επιδείνωση για την οικονομία της χώρας, ενώ το 76% προβλέπει άνοδο τιμών με τον ίδιο ή ταχύτερο ρυθμό.

Τα στοιχεία αυτά λένε πολλά. Δείχνουν ότι η κοινωνία δεν έχει πειστεί πως τα δύσκολα ανήκουν στο παρελθόν. Αντιθέτως, κουβαλά ήδη μια μόνιμη προσδοκία πίεσης. Γι’ αυτό και κάθε νέα εξωτερική κρίση, όπως η ένταση στη Μέση Ανατολή, δεν πέφτει σε κενό. Πέφτει πάνω σε ένα ήδη επιβαρυμένο ψυχολογικό και οικονομικό έδαφος.

Τι φοβούνται περισσότερο τα νοικοκυριά

Στο υλικό που παρέθεσες από το ΙΕΛΚΑ, το βασικό άγχος των καταναλωτών συγκεντρώνεται ξανά σε δύο πυρήνες: στα τρόφιμα και στην ενέργεια. Εκεί ακριβώς δηλαδή όπου ένα νέο εξωτερικό σοκ μεταφράζεται πιο γρήγορα σε πραγματικό κόστος για το σπίτι. Το εύρημα αυτό δεν ξαφνιάζει. Στην πράξη, αυτά είναι τα δύο μέτωπα που δεν αφήνουν περιθώρια αναβολής: το ρεύμα πληρώνεται, το καύσιμο αγοράζεται, το σούπερ μάρκετ δεν μπορεί να περιμένει.

Γι’ αυτό και η πρώτη αντίδραση των νοικοκυριών είναι συνήθως η περικοπή δαπανών αλλού. Αναβάλλονται μεγαλύτερες αγορές, μειώνεται η έξοδος για φαγητό, περιορίζονται οι υπηρεσίες και ενισχύεται η στροφή σε εκπτώσεις και οικονομικότερες λύσεις. Ουσιαστικά, τα ελληνικά νοικοκυριά έχουν φτιάξει πια έναν εσωτερικό μηχανισμό άμεσης άμυνας: μόλις βλέπουν νέο κίνδυνο για ανατιμήσεις, κόβουν πριν ακόμη δουν τον πλήρη λογαριασμό.

Η εξοικονόμηση έχει γίνει μόνιμη κατάσταση

Το ίδιο ισχύει και στην ενέργεια. Η συνετή χρήση ρεύματος, η αναζήτηση καλύτερων τιμολογίων, η συγκράτηση στις μετακινήσεις και η προσοχή στο καύσιμο δεν είναι πια έκτακτες αντιδράσεις. Είναι καθημερινή στρατηγική. Η περίοδος της μεγάλης ενεργειακής κρίσης φαίνεται πως άφησε πίσω της ένα μόνιμο αποτύπωμα συμπεριφοράς: ο καταναλωτής έμαθε ότι το ενεργειακό κόστος μπορεί να τινάξει στον αέρα όλο τον οικογενειακό προγραμματισμό μέσα σε πολύ λίγο χρόνο.

Αυτό κάνει την τωρινή συγκυρία ακόμη πιο ενδιαφέρουσα. Η κοινωνία παραμένει αγχωμένη, αλλά όχι αθώα. Δεν περιμένει πρώτα να χτυπήσει η ακρίβεια την πόρτα για να κινηθεί. Προσπαθεί να προλάβει το χτύπημα.

Οι προσδοκίες για στήριξη μένουν ισχυρές

Μαζί με αυτή την προσαρμοστικότητα, παραμένει και μια ισχυρή προσδοκία κρατικής παρέμβασης. Μετά από τόσα χρόνια αλλεπάλληλων κρίσεων, μεγάλο μέρος της κοινωνίας έχει εσωτερικεύσει ότι απέναντι σε ισχυρές ανατιμήσεις θα πρέπει να υπάρξει κάποιο μέτρο ανακούφισης, ειδικά για ενέργεια, καύσιμα και βασικά αγαθά. Αυτό δείχνει και κάτι βαθύτερο: ότι οι άμυνες των νοικοκυριών έχουν μεν ενισχυθεί, αλλά δεν είναι ανεξάντλητες.

Γιατί, τελικά, όσο «εκπαιδευμένος» κι αν είναι ο καταναλωτής, δεν παύει να λειτουργεί μέσα σε ένα περιβάλλον όπου τα εισοδήματα πιέζονται, η αποταμίευση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη και η αίσθηση ανασφάλειας δεν έχει φύγει. Το ίδιο δελτίο του ΙΟΒΕ καταγράφει ότι το 87% των νοικοκυριών δεν θεωρεί πιθανή την αποταμίευση στο επόμενο 12μηνο, ενώ το 63% δηλώνει ότι «μόλις τα βγάζει πέρα».

Πιο προετοιμασμένος, αλλά όχι πιο άνετος

Αυτό είναι ίσως το πιο ακριβές συμπέρασμα για τη σημερινή εικόνα του Έλληνα καταναλωτή. Είναι πιο προετοιμασμένος, αλλά όχι πιο άνετος. Πιο υποψιασμένος, αλλά όχι πιο ασφαλής. Έχει μάθει να ζει με κρίσεις, να προσαρμόζεται γρήγορα και να οργανώνει καλύτερα την κατανάλωσή του, αλλά εξακολουθεί να κινείται σε ένα πλαίσιο χαμηλής εμπιστοσύνης και διαρκούς οικονομικής επιφυλακής.

Η ένταση στη Μέση Ανατολή, λοιπόν, δεν συναντά μια κοινωνία ανυποψίαστη. Συναντά μια κοινωνία κουρασμένη, σφιγμένη, αλλά και έμπειρη. Και ίσως αυτό να είναι το πιο χαρακτηριστικό γνώρισμα της εποχής: τα ελληνικά νοικοκυριά δεν περιμένουν πια να μάθουν τι σημαίνει κρίση. Το ξέρουν ήδη πολύ καλά.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



