Μέση Ανατολή: Οι αμερικανοί πεζοναύτες καταγγέλλουν άθλιες συνθήκες σίτισης

Τα προβλήματα στην τροφοδοσία εντοπίζονται από τις δυσκολίες στον ανεφοδιασμό

17 Απρ. 2026 10:49
Pelop News

Προβλήματα έχουν αρχίσει και δημιουργούνται στην Μέση Ανατολή για τΗν Αμερική, καθώς δύσκολες γίνονται πλέον οι συνθήκες για τους Αμερικανούς πεζοναύτες που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή εν μέσω του πολέμου που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Σύμφωνα με την USA Today, εξαιτίας της μεγάλης διάρκειας των επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή και των δυσκολιών στον ανεφοδιασμό, τα πληρώματα πεζοναυτών λαμβάνουν μικρότερες ποσότητες τροφίμων, γεγονός που τους επηρεάζει αρνητικά.

Ο Νταν Φ., πατέρας πεζοναύτη που υπηρετεί στο USS Tripoli, δήλωσε ότι ανησύχησε όταν είδε φωτογραφία του γεύματος του παιδιού του.

Όπως ανέφερε στην USA Today, «ο δίσκος μεσημεριανού ήταν κατά τα 2/3 άδειος και περιείχε μία μικρή κουταλιά ψιλοκομμένου κρέατος και μία μόνο διπλωμένη τορτίγια».

Σε άλλη εικόνα που δημοσιοποιήθηκε από το USS Abraham Lincoln διακρίνονταν «μία μικρή χούφτα βρασμένα καρότα, ένα στεγνό μπιφτέκι και ένα γκρι κομμάτι επεξεργασμένου κρέατος».

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:40 Mπάρακ: «Συμφωνεί ο Τραμπ για την απόκτηση των F35 από την Τουρκία»
12:37 Δυτική Αχαΐα: Χειροπέδες μετά από έφοδο σε σπίτι με κάνναβη, όπλο και μετρητά
12:32 Η Θύελλα φιλικό τεστ με τον Παλληξουριακό
12:31 Πλεύρης: Ξεσπά για fake news περί Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και απειλεί με προσφυγή στη Δικαιοσύνη
12:27 Φρίκη στον Βόλο: Αδιανόητη κακοποίηση γάτας – Βρέθηκε να σέρνει τα νεογέννητα μικρά της από την ουρά
12:21 Λίβανος: «Είμαστε με το δάχτυλο στην σκανδάλη αν…»
12:17 Σοκ στην Κόρινθο: Σορός 17χρονης εντοπίστηκε να επιπλέει στα νερά της Διώρυγας ΒΙΝΤΕΟ
12:11 Μεταξόχωρι Λάρισας: Το ωραιότερο χωριό του Κίσσαβου
12:07 Πανεπιστήμιο Πατρών: Δυναμική παρουσία στις Εορτές Εξόδου για τα 200 χρόνια από το Μεσολόγγι ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
11:59 Νέα στοιχεία για την υπόθεση της νεκρής 30χρονης στην Αθήνα: Αίματα στο παράθυρο και γρίφος με τον 4ο όροφο
11:54 Τραμπ, Νετανιάχου, Πάπας Λέων, και Μπέκαμ στους 100 πιο υπεραστικούς του πλανήτη, δείτε ποιοι άλλοι είναι
11:52 Κεφαλονιά: Λύγισε η μητέρα της Μυρτούς – Ήταν η ψυχή μου, θα φύγω μαζί της δεν την αφήνω μόνη της ΒΙΝΤΕΟ
11:47 Πάτρα: Ο Mikeius φέρνει απόψε στο Πάνθεον το «Incorrect» με νέο stand up χωρίς φίλτρα
11:42 Την Κυριακή ο αγώνας γιορτή και η απονομή στην πρωταθλήτρια Παναχαϊκή
11:37 Κεφαλονιά: Σε ανακριτή και εισαγγελέα οι 3 για τη Μυρτώ, την ώρα που η οικογένεια τη ντύνει νύφη για το τελευταίο αντίο
11:27 Γεωργιάδης για την 19χρονη Μυρτώ: Μηνύει λογαριασμό στο TikTok για στοχοποίηση γιατρών
11:25 Με ανοδικές τάσεις ξεκίνησε η συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών
11:20 «Θα χρειαστούν ίσως και 6 μήνες για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν» υποστηρίζουν ευρωπαίοι ηγέτες
11:20 Πάτρα: Αναβάλλεται η συναυλία «Talking in jazz» στις «Δευτέρες στο Ωδείο»
11:15 ΕΟΦ: Ανακαλείται γνωστό συμπλήρωμα για μνήμη και νευρικό σύστημα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
