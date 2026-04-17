Μέση Ανατολή: Οι αμερικανοί πεζοναύτες καταγγέλλουν άθλιες συνθήκες σίτισης

Προβλήματα έχουν αρχίσει και δημιουργούνται στην Μέση Ανατολή για τΗν Αμερική, καθώς δύσκολες γίνονται πλέον οι συνθήκες για τους Αμερικανούς πεζοναύτες που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή εν μέσω του πολέμου που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Σύμφωνα με την USA Today, εξαιτίας της μεγάλης διάρκειας των επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή και των δυσκολιών στον ανεφοδιασμό, τα πληρώματα πεζοναυτών λαμβάνουν μικρότερες ποσότητες τροφίμων, γεγονός που τους επηρεάζει αρνητικά.

Ο Νταν Φ., πατέρας πεζοναύτη που υπηρετεί στο USS Tripoli, δήλωσε ότι ανησύχησε όταν είδε φωτογραφία του γεύματος του παιδιού του.

Όπως ανέφερε στην USA Today, «ο δίσκος μεσημεριανού ήταν κατά τα 2/3 άδειος και περιείχε μία μικρή κουταλιά ψιλοκομμένου κρέατος και μία μόνο διπλωμένη τορτίγια».

Σε άλλη εικόνα που δημοσιοποιήθηκε από το USS Abraham Lincoln διακρίνονταν «μία μικρή χούφτα βρασμένα καρότα, ένα στεγνό μπιφτέκι και ένα γκρι κομμάτι επεξεργασμένου κρέατος».

