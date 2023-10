Μέση Ανατολή: Οι Χούθι από την Υεμένη κήρυξαν τον πόλεμο στο Ισραήλ – Συνεχίζονται οι επιθέσεις

Οι Χούθι έχουν εκτοξεύσει μια σειρά βαλλιστικών και cruise πυραύλων κατά του Ισραήλ, κηρύσσοντας τον πόλεμο κατά των IDF, με τον στρατιωτικό εκπρόσωπο των χρηματοδοτούμενων από το Ιράν ανταρτών της Υεμένης να δηλώνει ότι «οι επιθέσεις θα συνεχιστούν μέχρι το Ισραήλ να σταματήσει τις δικές του στη Γάζα».

«Η Γάζα κόλαση πάνω στη Γη» – Αποκάλυψη Wikileaks: Στόχος η μόνιμη εκδίωξη των Παλαιστινίων στην Αίγυπτο – Νεκρός διοικητής της Χαμάς ΦΩΤΟ

Ο πόλεμος μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς συνεχίζει για 25η ημέρα να συγκλονίζει τη Μέση Ανατολή και τα μέτωπα να συνεχίζουν να ανοίγουν, καθώς οι Χούθι έχουν πραγματοποιήσει μια σειρά επιθέσεων κατά του Τελ Αβίβ σήμερα, στηρίζοντας ανοιχτά τους ισλαμιστές που ελέγχουν τη Λωρίδα της Γάζας.

Οι δηλώσεις του στρατιωτικού εκπροσώπου των ανταρτών της Υεμένης αλλά και του υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, Χοσεΐν Αμίρ-Αμπντολαχιάν, είναι χαρακτηριστικές. Οι Χούθι χρηματοδοτούνται από το Ιράν και χρησιμοποιούν αντίστοιχο ιρανικό στρατιωτικό εξοπλισμό. Διαχρονικά, είναι σε πόλεμο με τη Σαουδική Αραβία και τώρα παίρνουν το μέρος της Χαμάς στον πόλεμο κατά του Ισραήλ.

Ο στρατιωτικό εκπρόσωπος των Χούθι έκανε λόγο για 3 επιθέσεις σήμερα κατά του Ισραήλ με βαλλιστικούς πυραύλους, cruise πυραύλους και drones. Το Ισραήλ χρησιμοποίησε για πρώτη φορά σήμερα το αντιπυραυλικό σύστημα Arrow για να τους αναχαιτίσει.

Οι δηλώσεις του εκπροσώπου των Χούθι:

BREAKING: Military spokesman for Yemen’s Houthi rebels says that they launched a number of ballistic and cruise missiles at Israel today, adding that these attacks will continue until Israel stops attacking Gaza

The spokesman says that this is the 3rd Houthi attack on Israel pic.twitter.com/js4CDsuMvZ

— Faytuks News Δ (@Faytuks) October 31, 2023