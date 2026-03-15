Μέση Ανατολή: Πυραυλική επίθεση σε αμερικανική βάση στα ΗΑΕ – Να σκοτώσουν τον Νετανιάχου ορκίζονται οι Φρουροί της Επανάστασης

Η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται περαιτέρω, καθώς οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εκτόξευσαν περίπου δέκα πυραύλους και άγνωστο αριθμό drones εναντίον αμερικανικών δυνάμεων στη βάση Al Dhafra Air Base στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η συγκεκριμένη βάση αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα σημεία στρατιωτικής παρουσίας των Ηνωμένες Πολιτείες στον Περσικό Κόλπο, φιλοξενώντας αεροπορικές μονάδες, στρατιωτικό προσωπικό και κρίσιμες υποστηρικτικές εγκαταστάσεις.

Νεκροί και καταστροφές στο Ιράν

Την ίδια ώρα, τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην πόλη Ισφαχάν του Ιράν, έπειτα από επιθέσεις που έπληξαν εργοστάσια και στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Η πόλη θεωρείται σημαντικό βιομηχανικό και στρατιωτικό κέντρο της χώρας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, επιθέσεις έχουν σημειωθεί σε περισσότερες από 200 πόλεις σε όλη τη χώρα, μεταξύ των οποίων και η πρωτεύουσα Τεχεράνη. Εκτός από στρατιωτικούς στόχους, ζημιές έχουν υποστεί και πολιτικές υποδομές, όπως νοσοκομεία, σχολεία και εγκαταστάσεις του Ερυθρού Ημισελήνου.

Η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα τεταμένη, καθώς το Ιράν φέρεται να εξετάζει αντίποινα μετά και από πρόσφατη αμερικανική επίθεση στο νησί Νησί Χαργκ, κομβικό σημείο για τις εξαγωγές πετρελαίου της χώρας.

Απειλές κατά Νετανιάχου

Σε ιδιαίτερα σκληρή ρητορική προχώρησαν οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης, οι οποίοι δήλωσαν ότι θα συνεχίσουν να «κυνηγούν» τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, όσο παραμένει στη ζωή.

Η δήλωση έγινε την 16η ημέρα της σύγκρουσης που εμπλέκει το Ιράν, το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, επιβεβαιώνοντας το κλίμα έντονης αντιπαράθεσης μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών.

Επιθέσεις και αναχαιτίσεις σε όλο τον Κόλπο

Την τελευταία ημέρα, δεκάδες drones και βαλλιστικοί πύραυλοι έχουν αναχαιτιστεί σε χώρες του Κόλπου, μεταξύ των οποίων τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ, το Κατάρ και η Σαουδική Αραβία.

Στα ΗΑΕ, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι αναχαιτίστηκαν τουλάχιστον 33 drones και εννέα βαλλιστικοί πύραυλοι. Στο Κουβέιτ, δύο drones έπληξαν τη βάση Ahmad al‑Jaber Air Base, προκαλώντας τον τραυματισμό τριών στρατιωτών, ενώ ζημιές καταγράφηκαν και στο διεθνές αεροδρόμιο της χώρας.

Στη Σαουδική Αραβία, κύματα drones εισήλθαν στον εναέριο χώρο της χώρας και αναχαιτίστηκαν, ενώ βαλλιστικοί πύραυλοι καταρρίφθηκαν κοντά στην περιοχή al‑Kharj.

Διεθνείς αντιδράσεις για τα Στενά του Ορμούζ

Παράλληλα, συζητήσεις προκαλεί η έκκληση του πρώην προέδρου των Ηνωμένες Πολιτείες, Ντόναλντ Τραμπ, προς μεγάλες ναυτικές δυνάμεις να αποστείλουν πολεμικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ για την προστασία της ναυσιπλοΐας.

Ωστόσο, οι αντιδράσεις των χωρών που φέρονται να εμπλέκονται είναι επιφυλακτικές. Το Ηνωμένο Βασίλειο εξετάζει επιλογές για την ασφάλεια της ναυτιλίας χωρίς να αναλαμβάνει άμεση δέσμευση, ενώ η Γαλλία διέψευσε ότι σχεδιάζει αποστολή πολεμικών πλοίων.

Η Κίνα ζήτησε άμεση παύση των εχθροπραξιών, η Ιαπωνία εμφανίζεται επιφυλακτική, ενώ από τη Νότια Κορέα δεν έχει υπάρξει ακόμη επίσημη αντίδραση.

Η σύγκρουση εισέρχεται πλέον στην τρίτη εβδομάδα, με τη διεθνή κοινότητα να εκφράζει έντονη ανησυχία για το ενδεχόμενο ευρύτερης ανάφλεξης στην περιοχή, η οποία αποτελεί κρίσιμο κόμβο για την παγκόσμια ενεργειακή και εμπορική ασφάλεια.

