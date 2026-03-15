Μέση Ανατολή: Πυραυλική επίθεση σε αμερικανική βάση στα ΗΑΕ – Να σκοτώσουν τον Νετανιάχου ορκίζονται οι Φρουροί της Επανάστασης

Εντείνεται η ένταση στον Περσικό Κόλπο – Νεκροί στο Ισφαχάν και νέες απειλές κατά του Ισραήλ

Μέση Ανατολή: Πυραυλική επίθεση σε αμερικανική βάση στα ΗΑΕ - Να σκοτώσουν τον Νετανιάχου ορκίζονται οι Φρουροί της Επανάστασης
15 Μαρ. 2026 8:54
Pelop News

Η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται περαιτέρω, καθώς οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εκτόξευσαν περίπου δέκα πυραύλους και άγνωστο αριθμό drones εναντίον αμερικανικών δυνάμεων στη βάση Al Dhafra Air Base στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η συγκεκριμένη βάση αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα σημεία στρατιωτικής παρουσίας των Ηνωμένες Πολιτείες στον Περσικό Κόλπο, φιλοξενώντας αεροπορικές μονάδες, στρατιωτικό προσωπικό και κρίσιμες υποστηρικτικές εγκαταστάσεις.

Νεκροί και καταστροφές στο Ιράν

Την ίδια ώρα, τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην πόλη Ισφαχάν του Ιράν, έπειτα από επιθέσεις που έπληξαν εργοστάσια και στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Η πόλη θεωρείται σημαντικό βιομηχανικό και στρατιωτικό κέντρο της χώρας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, επιθέσεις έχουν σημειωθεί σε περισσότερες από 200 πόλεις σε όλη τη χώρα, μεταξύ των οποίων και η πρωτεύουσα Τεχεράνη. Εκτός από στρατιωτικούς στόχους, ζημιές έχουν υποστεί και πολιτικές υποδομές, όπως νοσοκομεία, σχολεία και εγκαταστάσεις του Ερυθρού Ημισελήνου.

Η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα τεταμένη, καθώς το Ιράν φέρεται να εξετάζει αντίποινα μετά και από πρόσφατη αμερικανική επίθεση στο νησί Νησί Χαργκ, κομβικό σημείο για τις εξαγωγές πετρελαίου της χώρας.

Απειλές κατά Νετανιάχου

Σε ιδιαίτερα σκληρή ρητορική προχώρησαν οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης, οι οποίοι δήλωσαν ότι θα συνεχίσουν να «κυνηγούν» τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, όσο παραμένει στη ζωή.

Η δήλωση έγινε την 16η ημέρα της σύγκρουσης που εμπλέκει το Ιράν, το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, επιβεβαιώνοντας το κλίμα έντονης αντιπαράθεσης μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών.

Επιθέσεις και αναχαιτίσεις σε όλο τον Κόλπο

Την τελευταία ημέρα, δεκάδες drones και βαλλιστικοί πύραυλοι έχουν αναχαιτιστεί σε χώρες του Κόλπου, μεταξύ των οποίων τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ, το Κατάρ και η Σαουδική Αραβία.

Στα ΗΑΕ, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι αναχαιτίστηκαν τουλάχιστον 33 drones και εννέα βαλλιστικοί πύραυλοι. Στο Κουβέιτ, δύο drones έπληξαν τη βάση Ahmad al‑Jaber Air Base, προκαλώντας τον τραυματισμό τριών στρατιωτών, ενώ ζημιές καταγράφηκαν και στο διεθνές αεροδρόμιο της χώρας.

Στη Σαουδική Αραβία, κύματα drones εισήλθαν στον εναέριο χώρο της χώρας και αναχαιτίστηκαν, ενώ βαλλιστικοί πύραυλοι καταρρίφθηκαν κοντά στην περιοχή al‑Kharj.

Διεθνείς αντιδράσεις για τα Στενά του Ορμούζ

Παράλληλα, συζητήσεις προκαλεί η έκκληση του πρώην προέδρου των Ηνωμένες Πολιτείες, Ντόναλντ Τραμπ, προς μεγάλες ναυτικές δυνάμεις να αποστείλουν πολεμικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ για την προστασία της ναυσιπλοΐας.

Ωστόσο, οι αντιδράσεις των χωρών που φέρονται να εμπλέκονται είναι επιφυλακτικές. Το Ηνωμένο Βασίλειο εξετάζει επιλογές για την ασφάλεια της ναυτιλίας χωρίς να αναλαμβάνει άμεση δέσμευση, ενώ η Γαλλία διέψευσε ότι σχεδιάζει αποστολή πολεμικών πλοίων.

Η Κίνα ζήτησε άμεση παύση των εχθροπραξιών, η Ιαπωνία εμφανίζεται επιφυλακτική, ενώ από τη Νότια Κορέα δεν έχει υπάρξει ακόμη επίσημη αντίδραση.

Η σύγκρουση εισέρχεται πλέον στην τρίτη εβδομάδα, με τη διεθνή κοινότητα να εκφράζει έντονη ανησυχία για το ενδεχόμενο ευρύτερης ανάφλεξης στην περιοχή, η οποία αποτελεί κρίσιμο κόμβο για την παγκόσμια ενεργειακή και εμπορική ασφάλεια.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:08 Νεαρός οδηγούσε με 179 χλμ/ώρα στη Θεσσαλονίκη – Συνελήφθη από την Τροχαία
10:59 Ψάχνονται στον ΣΥΡΙΖΑ για το κόμμα Τσίπρα: Τι ζητά ο Πολάκης οδεύοντας προς τις εκλογές
10:48 Ταυτοποιήθηκαν οι έξι Αμερικανοί στρατιώτες που σκοτώθηκαν σε συντριβή αεροσκάφους στο Ιράκ
10:37 Μητσοτάκης: Εχουμε περιθώρια παρέμβασης ανάλογα με την εξέλιξη της κρίσης
10:28 Χρυσοχοΐδης: Νέο σχέδιο με 150 αστυνομικούς στους δρόμους για το κυκλοφοριακό
10:20 Στο «μικροσκόπιο» της εφορίας τα ακίνητα τύπου Airbnb – Έρχονται μαζικοί έλεγχοι
10:09 Οι καλύτερες πόλεις της Ευρώπης για να τις ανακαλύψετε με ποδήλατο 
9:58 Απόψε τα Όσκαρ 2026: Ποια είναι τα φαβορί της μεγάλης βραδιάς
9:47 Ολο και περισσότεροι έφηβοι δοκιμάζουν το κάπνισμα και το άτμισμα στην Ελλάδα
9:37 Αθλητικές μεταδόσεις: Ντέρμπι ΠΑΟ-ΑΕΚ στην Basket League, που δείχνει τα παιχνίδια της Super League
9:22 Δυτική Ελλάδα: Συλλήψεις για κλοπή, μέθη, ναρκωτικά και παράνομη οπλοκατοχή
9:16 Πάτρα: Συνελήφθη οδηγός μετά από τροχαίο – Βρέθηκαν βεγγαλικά, μαχαίρι και κοκαΐνη στο αυτοκίνητο
9:08 Οδοντωτός: Η ωμή αλήθεια και ο Πρωθυπουργός – Η «εύκολη» απόφαση με τις αντίθετες διαστάσεις
9:01 Θεσσαλονίκη: Καταθέτει φίλος του 20χρονου που δολοφονήθηκε στην Καλαμαριά
8:57 Κινητοποίηση στο Διακοπτό για την αναστολή λειτουργίας του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου
8:54 Μέση Ανατολή: Πυραυλική επίθεση σε αμερικανική βάση στα ΗΑΕ – Να σκοτώσουν τον Νετανιάχου ορκίζονται οι Φρουροί της Επανάστασης
8:47 ΠΑΣΟΚ: Κάλπες σήμερα για την εκλογή συνέδρων ενόψει του συνεδρίου – Πάνω από 200 υποψήφιοι στην Αχαΐα
23:59 Νίκος Μισίρης για Μενεγάκη: «Έκλεισε τον κύκλο της, γιατί να γυρίσει;» – Τι είπε για την Καραβάτου
23:40 Ανδρουλάκης για Χάμπερμας: «Φωτεινός φάρος σε μια εποχή ανισοτήτων, fake news και πόλωσης»
23:20 Μυρμήγκια στην κουζίνα; Οι κινήσεις που τα σταματούν πριν γεμίσει το σπίτι
