Μέση Ανατολή: «Σε μερικές περιπτώσεις απαιτείτε κλιμάκωση» λέει Αμερικανός Υπουργός»

Η Ουάσιγκτον δεν αποκλείει κανένα σενάριο στην αντιπαράθεση με το Ιράν, σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ, ο οποίος τόνισε ότι η κυβέρνηση Τραμπ διατηρεί «όλες τις επιλογές στο τραπέζι» όσον αφορά την εξέλιξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Μιλώντας στο NBC News, ο Αμερικανός αξιωματούχος σημείωσε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτείται κλιμάκωση προκειμένου να επιτευχθεί αποκλιμάκωση, απαντώντας σε ερωτήματα για το κατά πόσο οι ΗΠΑ εντείνουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Ερωτηθείς ειδικότερα για το ενδεχόμενο ανάπτυξης αμερικανικών δυνάμεων στο νησί Χαργκ, ο Μπέσεντ υπενθύμισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν εκτεταμένη και επιτυχημένη στρατιωτική επιχείρηση στην περιοχή, επαναλαμβάνοντας ότι όλα τα πιθανά μέτρα παραμένουν υπό εξέταση.

Το νησί Χαργκ θεωρείται κομβικής σημασίας για την ενεργειακή οικονομία του Ιράν, καθώς περίπου το 90% των εξαγωγών πετρελαίου της χώρας διέρχεται από τον τερματικό σταθμό που βρίσκεται εκεί, μέσω αγωγών που συνδέουν την εγκατάσταση με την ηπειρωτική επικράτεια.

Ο Νετανιάχου ρίχνει το γάντι στους Ευρωπαίους: Ηρθε η ώρα να μπείτε στον πόλεμο

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ ανέφερε ακόμη ότι η αμερικανική στρατηγική περιλαμβάνει συγκεκριμένους στόχους, όπως η καταστροφή του ναυτικού και της πολεμικής αεροπορίας του Ιράν, ο περιορισμός των πυραυλικών δυνατοτήτων του, καθώς και η αποτροπή της δυνατότητας αναπλήρωσης στρατιωτικού εξοπλισμού. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν να διασφαλίσουν πως η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα.

