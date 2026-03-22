Ο Νετανιάχου ρίχνει το γάντι στους Ευρωπαίους: Ηρθε η ώρα να μπείτε στον πόλεμο

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπένζαμιν Νετανιάχου επανέλαβε ότι είναι ώρα οι ηγέτες άλλων χωρών να ενωθούν με το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες κατά του Ιράν, καθώς η σύγκρουση με την Τεχεράνη κλιμακώνεται.

Σε δηλώσεις του, ο Νετανιάχου τόνισε ότι ενώ μέχρι τώρα η διεθνής αντίδραση ήταν συγκρατημένη, «κάποιοι αρχίζουν να κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση» και να στηρίζουν πιο ενεργά τις ενέργειες κατά του ιρανικού καθεστώτος, προκειμένου να αντιμετωπισθεί η ιδέα ενός ιρανικού πυρηνικού προγράμματος και η επιρροή της Τεχεράνης στη Μέση Ανατολή.

Μάλιστα, απευθύνθηκε ειδικά στους Ευρωπαίους ηγέτες για τις απειλές του Ιράν: «Τώρα έχουν την ικανότητα να φθάσουν βαθιά στην Ευρώπη, ήδη άνοιξαν πυρ σε ευρωπαϊκές χώρες, την Κύπρο. Βάζουν τους πάντες στο στόχαστρό τους».

Η έκκληση του Ισραηλινού πρωθυπουργού έρχεται σε μια περίοδο έντονων στρατιωτικών επιχειρήσεων ανάμεσα στο Ισραήλ, τις ΗΠΑ και το Ιράν, με συνεχιζόμενες αεροπορικές επιθέσεις, αντεπιθέσεις και ευρύτερες περιφερειακές εντάσεις. Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις καθώς οι συγκρούσεις επηρεάζουν την ασφάλεια, την ενέργεια και τις γεωπολιτικές σχέσεις στην περιοχή.

Αναλυτικά η δήλωση Νετανιάχου

«Το Ιράν έθεσε σε κίνδυνο όλο τον πλανήτη τις τελευταίες 48 ώρες… Στόχος του Ιράν είναι η δολοφονία πολιτών. Στόχευσαν τις ιερές περιοχές τριών θρησκειών στην Ιερουσαλήμ… Εκτόξευσαν βαλλιστικό πύραυλο στο νησί Ντιέγκο Γκαρσία, είναι 4.000 χιλιόμετρα απόσταση.

Τώρα έχουν την ικανότητα να φθάσουν βαθιά στην Ευρώπη, ήδη άνοιξαν πυρ σε ευρωπαϊκές χώρες, την Κύπρο… Βάζουν τους πάντες στο στόχαστρό τους. Επιχειρούν να εκβιάσουν ολόκληρο τον κόσμο με το Στενό του Ορμούζ. Τι απόδειξη χρειάζεστε ότι αυτό το καθεστώς που απειλεί όλο τον κόσμο πρέπει να σταματηθεί;

Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ δουλεύουν μαζί για όλο τον κόσμο, και είναι καιρός να δούμε τους ηγέτες των υπόλοιπων χωρών να συμμετάσχουν μαζί μας. Χαίρομαι που λέω ότι κάποιοι κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά χρειάζονται περισσότεροι. Το κάλεσμα του Ντόναλντ Τραμπ ώστε η διεθνής κοινότητα να αντιμετωπίσει αυτό το τρομοκρατικό, φανατικό καθεστώς ζηλωτών, δεν είναι μόνο για την ασφάλεια του Ισραήλ και των ΗΠΑ αλλά για την ασφάλεια όλου του κόσμου.., Είναι καιρός γι’ αυτούς να δράσουν».

Netanyahu on Iran: It’s time to see the leaders of other countries join — some of them are beginning to move in that direction. pic.twitter.com/Y7nG7rsXIW — Clash Report (@clashreport) March 22, 2026

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



