Μέση Ανατολή: Σκληρούς όρους θέτει το Ιράν για εκεχειρία – «Μη ρεαλιστικές» οι απαιτήσεις, λένε οι ΗΠΑ

Στο τραπέζι βάσεις, κυρώσεις και έλεγχος των Στενών του Ορμούζ

Μέση Ανατολή: Σκληρούς όρους θέτει το Ιράν για εκεχειρία – «Μη ρεαλιστικές» οι απαιτήσεις, λένε οι ΗΠΑ
25 Μαρ. 2026 9:45
Αυστηρούς και πολυεπίπεδους όρους για την επανέναρξη συνομιλιών κατάπαυσης του πυρός με τις Ηνωμένες Πολιτείες θέτει το Ιράν, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις διαπραγματευτικές θέσεις της Τεχεράνης, δυσχεραίνοντας περαιτέρω την προοπτική αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή.

Μεταξύ των βασικών αξιώσεων περιλαμβάνεται το κλείσιμο όλων των αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στον Περσικό Κόλπο, καθώς και η καταβολή αποζημιώσεων για επιθέσεις που –κατά την ιρανική πλευρά– έχουν πραγματοποιηθεί εναντίον της χώρας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στον έλεγχο της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, με την Τεχεράνη να ζητά τη διαμόρφωση νέου καθεστώτος διέλευσης που θα της επιτρέπει να επιβάλλει τέλη στα διερχόμενα πλοία από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.

Κυρώσεις, πυραυλικό πρόγραμμα και ρόλος του Ισραήλ

Στο πακέτο των απαιτήσεων περιλαμβάνονται ακόμη εγγυήσεις ότι η σύγκρουση δεν θα επαναληφθεί, πλήρης άρση των διεθνών κυρώσεων, αλλά και η δυνατότητα διατήρησης του πυραυλικού προγράμματος του Ιράν χωρίς περιορισμούς.

Παράλληλα, τίθεται και ζήτημα τερματισμού των επιθέσεων του Ισραήλ κατά της Χεζμπολάχ, διευρύνοντας ακόμη περισσότερο το πεδίο των διαπραγματεύσεων.

Αδιέξοδο βλέπουν διπλωμάτες

Από την πλευρά της Ουάσινγκτον, Αμερικανός αξιωματούχος χαρακτήρισε τις απαιτήσεις «μη ρεαλιστικές», ενώ διπλωματικές πηγές από αραβικές χώρες και τις ΗΠΑ εκτιμούν ότι οι συγκεκριμένοι όροι καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη την επίτευξη συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός.

Το διπλωματικό σκηνικό παραμένει ρευστό, με τις αποστάσεις μεταξύ των δύο πλευρών να δείχνουν –τουλάχιστον προς το παρόν– αγεφύρωτες, εντείνοντας την αβεβαιότητα για την πορεία της κρίσης στην ευρύτερη περιοχή.

9:45 Μέση Ανατολή: Σκληρούς όρους θέτει το Ιράν για εκεχειρία – «Μη ρεαλιστικές» οι απαιτήσεις, λένε οι ΗΠΑ
