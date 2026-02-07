Μέσι: Το σπάνιο κειμήλιο του 1993 αναμένεται να πιάσει τιμή-ρεκόρ, δημοπρατείται η πρώτη φανέλα του από τα 5 του χρόνια

Πρόκειται για ένα σπάνιο κειμήλιο από την παιδική ηλικία του Λιονέλ Μέσι, που αναμένεται να προκαλέσει «σεισμό» στην αγορά αθλητικών συλλεκτικών αντικειμένων. Μιλάμε για τη φανέλα που φορούσε ο «Pulga» το 1993, όταν σε ηλικία μόλις πέντε ετών αγωνιζόταν στο κλαμπ Αμπαντεράδο Γκραντόλι στο Ροσάριο της Αργεντινής.

Η ιστορία πίσω από το κειμήλιο

Η φανέλα με τις κόκκινες και λευκές κάθετες ρίγες διασώθηκε χάρη στον τότε προπονητή του Μέσι, Πάμπλο Αλφιέρι. Μετά το τέλος εκείνου του παιδικού τουρνουά, ο Αλφιέρι κράτησε την εμφάνιση, η οποία παρέμεινε στην κατοχή της οικογένειάς του για δεκαετίες, περνώντας από τον γιο του, Πάμπλο Νικόλας, στον εγγονό του, Ιγνάσιο. Η πλήρης ιχνηλασιμότητα του αντικειμένου και η άριστη διατήρησή του ενισχύουν την ιστορική και συμβολική του αξία.

Το ντεμπούτο στο Netflix

Η αποκάλυψη της φανέλας έγινε κατά τη διάρκεια της τρίτης σεζόν της σειράς του Netflix, «King of Collectibles: The Goldin Touch», η οποία ακολουθεί τη δουλειά του κορυφαίου Αμερικανού δημοπράτη Κεν Γκόλντιν. Αν και η επίσημη ημερομηνία της δημοπρασίας και η τιμή εκκίνησης δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα, οι ειδικοί προβλέπουν ότι το τελικό ποσό θα αγγίξει επταψήφια νούμερα.

Προηγούμενα ρεκόρ που ζαλίζουν

Οι προσδοκίες για τη δημοπρασία είναι εξαιρετικά υψηλές, αν αναλογιστεί κανείς τις προηγούμενες πωλήσεις αντικειμένων του αρχηγού της Ίντερ Μαϊάμι. Τον Δεκέμβριο του 2023, έξι φανέλες της Εθνικής Αργεντινής από το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ πωλήθηκαν έναντι 7,8 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η ιστορική φανέλα με την οποία σκόραρε το 500ό του γκολ σε clasico κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης αγοράστηκε από συλλέκτη για 450.000 δολάρια.

Η συγκεκριμένη φανέλα του 1993 θεωρείται η πλέον εμβληματική, καθώς αποτελεί το πρώτο φυσικό τεκμήριο από το ξεκίνημα της διαδρομής του κορυφαίου

ποδοσφαιριστή όλων των εποχών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



