Μέσω gov.gr οι αιτήσεις για το πρόγραμμα για άνεργες μητέρες

Το πρόγραμμα διάρκειας 12 μηνών, με δυνατότητα επέκτασης τριών μηνών, αφορά στην επιχορήγηση ιδιωτικών επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων γυναικών.

16 Ιαν. 2026 8:39
Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μέσω της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, υλοποιεί πρόγραμμα ενίσχυσης της γυναικείας απασχόλησης, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 100 εκατ. ευρώ, με την υποβολή των αιτήσεων να ξεκινά από σήμερα μέσω της πλατφόρμας του gov.gr.

Το πρόγραμμα διάρκειας 12 μηνών, με δυνατότητα επέκτασης τριών μηνών, αφορά στην επιχορήγηση ιδιωτικών επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων γυναικών, ηλικίας 18 ετών και άνω, με έμφαση σε μητέρες ανήλικων παιδιών ηλικίας έως 15 ετών.

Στο πλαίσιο αυτό πρόκειται να δημιουργηθούν 5.000 νέες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης και ακόμη 5.000 μερικής απασχόλησης.

Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 70% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους της ωφελούμενης, με ανώτατο όριο τα 879,20 ευρώ μηνιαίως (δηλαδή με συνολικές αποδοχές έως 10.550,40 ευρώ ετησίως και έως 13.188 ευρώ σε περίπτωση τρίμηνης επιμήκυνσης του προγράμματος) για άνεργες εγγεγραμμένες στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ έως 12 μήνες.

Σε περίπτωση που η ωφελούμενη είναι μακροχρόνια άνεργη ή και μητέρα ενός τουλάχιστον ανήλικου τέκνου έως 15 ετών, ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 80% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, με ανώτατο όριο τα 1.004,80 ευρώ μηνιαίως (δηλαδή με συνολικές αποδοχές έως 12.057,60 ευρώ ετησίως και έως 15.072 ευρώ σε περίπτωση τρίμηνης επιμήκυνσης του προγράμματος).

Σε περίπτωση μερικής απασχόλησης, ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 80% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους για όλες τις κατηγορίες ωφελούμενων γυναικών, με ανώτατο όριο τα 680 ευρώ μηνιαίως (δηλαδή με συνολικές αποδοχές έως 8.160 ευρώ ετησίως σε περίπτωση 12μηνης απασχόλησης και έως 10.200 ευρώ σε περίπτωση τρίμηνης επιμήκυνσης του προγράμματος).

