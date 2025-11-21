Μεσολόγγι: Ανήλικοι εξωσχολικοί γρονθοκόπησαν 15χρονο εντός σχολείου

Δυο 14χρονοι και οι γονείς του συνελήφθησαν για τον ξυλοδαρμό 15χρονο μαθητή εντός σχολείου, στο Μεσολόγγι.

Μεσολόγγι: Ανήλικοι εξωσχολικοί γρονθοκόπησαν 15χρονο εντός σχολείου
21 Νοέ. 2025 10:59
Pelop News

Δεν έχουν τέλος τα περιστατικά βίας με θύτες και θύματα ανήλικους εντός και εκτός σχολείων, στη Δυτική Ελλάδα.  Στο Μεσολόγγι συνελήφθησαν δυο 14χρονοι που για πρόκληση σωματικών βλαβών σε 15χρονο με την επίθεση να καταγράφεται εντός σσχολικού συγκροτήματος.

Ειδικότερα, χθες το πρωί Πέμπτη 20/11/2025 οι δυο 14χρονοι μετέβησαν σε σχολικό χώρο όπου φοιτούσε 15χρονος μαθητής και τον γρονθοκόπησαν από κοινού στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να του προκαλέσουν σωματικές βλάβες.

Συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία, για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων, ενώ συνελήφθησαν οι γονείς των δυο ανήλικων για παραμέληση της εποπτείας τους.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος των συλληφθέντων ανηλίκων και των γονέων τους θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας / Παράλληλη έδρα Μεσολογγίου, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης του 15χρονου.

Την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου.

 

