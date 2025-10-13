Μεσολόγγι: Χειροπέδες για διακίνηση ναρκωτικών και οπλοκατοχή

Μεταξύ των κατασχεθέντων με τη σύλληψη του διακινητή ναρκωτικών, ήταν κοκαΐνη, κάνναβη και μαχαίρια.

 

Μεσολόγγι: Χειροπέδες για διακίνηση ναρκωτικών και οπλοκατοχή
13 Οκτ. 2025 10:45
Pelop News

Συνελήφθη, χθες τα ξημερώματα, σε περιοχή του Μεσολογγίου, από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ Μεσολογγίου και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο επιχειρήσεων, οι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου εντόπισαν τον άνδρα να επιβαίνει σε αυτοκίνητο και σε έλεγχο που ενήργησαν στον ίδιο και στο όχημα βρήκαν και κατέσχεσαν :

• -9,2- γραμμάρια κοκαΐνης,

• -15,6- γραμμάρια κάνναβης,

• -1.780- ευρώ,

• -1- μεταλλική ταμπακιέρα, που περιείχε υπολείμματα κοκαΐνης,

• -1- λειτουργική ζυγαριά ακριβείας,

• -1- μεταλλικό τρίφτη,

• -2- μαχαίρια και

• -1- σκούφο τύπου full face.

Σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του κατηγορούμενου, σε περιοχή του Αιτωλικού, βρέθηκαν από τους αστυνομικούς και κατασχέθηκαν -6,7- γραμμάρια κάνναβης.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας – Παράλληλη έδρα Μεσολογγίου, ενώ κατασχέθηκε το αυτοκίνητο ως μέσο διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:43 Η ομιλία του Τραμπ μετά την απελευθέρωση των ομήρων ΒΙΝΤΕΟ
11:42 Κακοκαιρία προ των πυλών: Έρχονται βροχές, καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας – Πού θα χτυπήσουν τα φαινόμενα
11:37 ΝΟΠ: Επιστροφή δυο παικτών ενόψει της μάχης με τα Χανιά
11:34 Τασούλας για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη: «Να αποστειρωθεί ο διάλογος από την πολιτική επικαιρότητα»
11:32 Σε θετικό πρόσημο «άνοιξε» η συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου
11:30 Πάτρα: «Το έπος του ’40», επετειακή έκθεση στο Μουσείο Τύπου της ΕΣΗΕΠΗΝ
11:30 Δημοσκόπηση GPO: Σταθερό προβάδισμα 13,2 μονάδων για τη ΝΔ – Αρνητικοί οι πολίτες σε ενδεχόμενα κόμματα Τσίπρα και Σαμαρά
11:25 Πάτρα: «Διάλογοι με την αρχαιότητα» την Τετάρτη στο «Πολύεδρο»
11:24 Απεργία στις 14 Οκτωβρίου: «Νεκρώνουν» οι μετακινήσεις σε όλη τη χώρα: Ποιοι συμμετέχουν και πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ
11:21 Νέα 24ωρη απεργία στις 14 Οκτωβρίου προκηρύσσει το Εργατικό Κέντρο Πάτρας: «Απάντηση στην αδιαλλαξία της κυβέρνησης»
11:20 Επίσημη έναρξη του έργου MARKATO στην Πάτρα ΦΩΤΟ
11:17 Χανιά: 15χρονη σε κώμα μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ – Συνελήφθη η μητέρα της
11:16 Cine Cabaret: The Show στην Πάτρα
11:14 Γάζα: Απελευθερωθήκαν και οι υπόλοιποι 13 όμηροι ΒΙΝΤΕΟ
11:12 Πάτρα: Για 7 παραστάσεις η «Λυσιστράτη» του Αριστοφάνη
11:10 Μητσοτάκης: «Το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη έχει συμβολικό βάρος – να διαφυλάξουμε τον χαρακτήρα του»
11:07 Ανάσα ρευστότητας για τη Θεσσαλία: Νέο Ταμείο Μικροδανείων έως 25.000 ευρώ για πληγείσες επιχειρήσεις
11:07 Πάτρα: Εργαστήρι Υποκριτικής στο «Μηχανουργείο» από τον Γεράσιμο Ντάβαρη
11:04 Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος πήρε εξιτήριο: «Όλα καλά, νιώθω καλύτερα» ΒΙΝΤΕΟ
11:01 Πάτρα: 55χρονος κατηγορείται από κόρες και ανιψιές για ασέλγεια
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 13/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ